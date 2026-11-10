Cada 10 de noviembre, Bolivia celebra el Día de la Salteña, una fecha dedicada a uno de los bocados más representativos y queridos de su gastronomía.

Con su masa dorada, ligeramente dulce y crujiente, y un relleno jugoso que combina carne, papa, arvejas, huevo duro, aceitunas y un toque especial de ají, esta delicia se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de los bolivianos.

Aunque su nombre hace referencia a la provincia argentina de Salta, la salteña encontró en Bolivia una identidad propia y se convirtió en un símbolo de la cocina nacional. Su preparación, sabor y particular manera de comerla forman parte de una tradición que pasa de generación en generación.

El 11 de octubre de 2012, el municipio de Potosí declaró a la salteña Patrimonio Cultural Intangible municipal y estableció el 10 de noviembre como el Día de la Salteña Boliviana.

Y como no hay mejor homenaje que disfrutar de este delicioso manjar, te compartimos una receta para prepararlo en casa y sorprender a toda la familia.

¡Manos a la masa! Aprende a preparar salteñas bolivianas

La clave de una buena salteña está en su jigote, ese relleno jugoso que se mantiene dentro de la masa gracias a la gelatina, y en el repulgue que evita que el delicioso jugo se escape durante el horneado.

Foto Red Uno.

1. Ingredientes

Para el relleno o jigote:

500 gramos de carne de res o pollo, cortada en pequeños cubos.

2 cebollas medianas picadas finamente.

1 taza de caldo de res o pollo.

1 papa grande cocida y cortada en cubitos.

½ taza de arvejas cocidas.

15 gramos de gelatina sin sabor.

2 cucharadas de ají amarillo molido o ají colorado.

¼ de taza de pasas de uva.

Aceitunas al gusto.

2 huevos duros picados.

Comino, orégano, sal y pimienta.

Perejil picado y azúcar al gusto.

Para la masa:

500 gramos de harina de trigo (aproximadamente 4 tazas).

½ taza de manteca o mantequilla derretida.

½ taza de azúcar.

1 cucharadita de achiote o urucú.

1 huevo y 1 yema.

¾ de taza de agua tibia con sal.

2. Preparación del relleno: el secreto de su jugosidad

1. Prepara el sofrito: En una sartén con un poco de aceite, sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Incorpora el ají, el comino, el orégano, la sal y la pimienta.

2. Añade la carne: Agrega la carne picada y deja cocinar durante unos minutos. Incorpora el caldo y cocina a fuego medio hasta que la carne esté bien cocida.

3. Incorpora los demás ingredientes: Añade las papas, las arvejas, las pasas y el perejil. Disuelve la gelatina sin sabor previamente hidratada siguiendo las indicaciones del fabricante e incorpórala al jigote caliente.

4. Deja enfriar: Coloca la preparación en un recipiente, incorpora el huevo duro y las aceitunas. Refrigera durante al menos cuatro horas, preferiblemente toda la noche, hasta que el relleno esté firme y gelificado.

Foto Red Uno.

3. Preparación de la masa

1. Dale color: Calienta la manteca a fuego bajo con el achiote o urucú hasta obtener un tono amarillo intenso. Cuela y deja entibiar.

2. Mezcla los ingredientes: En un recipiente coloca la harina, el azúcar y una pizca de sal. Agrega la manteca teñida, el huevo, la yema y el agua tibia poco a poco.

3. Amasa y deja reposar: Trabaja la masa durante 8 a 10 minutos, hasta conseguir una textura firme y flexible. Cubre y deja reposar durante 30 minutos.

4. Forma las porciones: Divide la masa en bolitas de aproximadamente 70 a 80 gramos.

4. Armado y horneado:

1. Estira la masa: Con un rodillo, extiende cada bolita hasta formar discos de 12 a 15 centímetros de diámetro.

2. Coloca el relleno: Añade una porción generosa de jigote frío y gelificado en el centro. Procura incluir carne, verduras y aceitunas.

3. Cierra las salteñas: Humedece ligeramente los bordes, dobla la masa por la mitad y presiona para sellar. Realiza el tradicional repulgue trenzado en la parte superior.

4. Dales brillo: Pinta la superficie con huevo batido para conseguir un acabado dorado.

5. Al horno: Coloca las salteñas en una bandeja y hornéalas en horno precalentado a 220-250 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas. Ajusta el tiempo según el tamaño y la potencia del horno.

La celebración también es una oportunidad para conocer los secretos de quienes mantienen viva esta tradición gastronómica.

En el programa El Mañanero, de Red Uno en Santa Cruz, emprendedores invitados compartieron detalles sobre la preparación de las salteñas, sus técnicas y el trabajo que existe detrás de este emblemático producto boliviano.