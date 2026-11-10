Alcaldes dan plazo al Gobierno hasta el viernes y presentan sus principales demandas

Tras el encuentro de emergencia de los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto, el Gobierno nacional tiene plazo hasta este viernes 13 de noviembre para responder a los principales planteamientos del sector municipal. El objetivo es evitar la paralización de obras y aliviar la situación económica que atraviesan las alcaldías.

André Humérez, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), explicó cuáles son los temas que requieren una respuesta del Ejecutivo.

1. Decreto para nivelar los precios de materiales de construcción

La primera demanda es la emisión de un decreto supremo que permita actualizar los precios de los materiales de construcción y del servicio de aseo urbano. Según Humérez, las variaciones en el precio del diésel provocaron incrementos en los costos de los proyectos que ya estaban en ejecución.

“Entonces los alcaldes hoy tienen cientos de solicitudes de rescisión de contrato, puesto que todos los precios en los mercados se han disparado”, advirtió.

La normativa solicitada deberá establecer mecanismos para ajustar los contratos y evitar que las empresas constructoras abandonen las obras debido al incremento de sus costos.

2. Medidas de alivio económico para los municipios

El segundo planteamiento contempla medidas de alivio económico que permitan a las alcaldías cubrir sus gastos operativos y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

La AMB también pidió agilizar el Programa de Readecuación Financiera (PRF), relanzado después de 26 años, pero cuya aplicación enfrenta dificultades burocráticas. Los municipios consideran que este mecanismo es necesario para mejorar el manejo de sus recursos y aliviar sus obligaciones financieras.

3. Revisión de competencias y distribución de recursos

El tercer tema está relacionado con la distribución de recursos y las responsabilidades que actualmente asumen los gobiernos municipales.

Los alcaldes exigen participar en el debate de la Ley de Coparticipación Tributaria junto con universidades, comunidades indígenas, originarias y campesinas, además de los gobiernos departamentales.

También solicitaron que el Gobierno central reasuma competencias como el pago del bono para personas con discapacidad y revise las obligaciones municipales relacionadas con salud y seguridad ciudadana.

A estas demandas se suma el pedido de devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), mediante la restitución de los recursos retenidos o mecanismos alternativos de compensación. Asimismo, plantearon suspender las retenciones para la gestión 2027.

Alcaldes acordaron una agenda común y convocarán al Ejecutivo

Estos planteamientos forman parte de las conclusiones de la reunión de emergencia que sostuvieron los alcaldes de las nueve ciudades capitales y El Alto, en la que analizaron el impacto de la crisis económica en las finanzas municipales, la ejecución de obras y la prestación de servicios.

Como resultado del encuentro, acordaron exigir respuestas al Gobierno, recopilar información sobre la situación de las obras, los gastos en salud y el consumo de combustible, y presentar esos datos para respaldar técnicamente sus demandas.

Humérez confirmó que el próximo lunes 16 de noviembre se realizará una nueva reunión en La Paz, esta vez con autoridades del Ejecutivo, para abordar los temas planteados y buscar soluciones. Mientras tanto, el plazo del 13 de noviembre se mantiene como fecha límite para la emisión del decreto de nivelación de precios.