Allanan despacho de Romer Saucedo en el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre

El despacho del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue allanado este martes en la ciudad de Sucre, en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

El magistrado del TSJ, Germán Saúl Pardo, confirmó la intervención de las oficinas y señaló que los integrantes del máximo tribunal de justicia colaborarán con el Ministerio Público para esclarecer los hechos.

“Lamentamos los hechos ocurridos, en este caso, de quien fuera la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, hoy es la intervención de las oficinas. Vamos a dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, que investigue, porque también nosotros somos los primeros interesados en que se conozca la verdad histórica de los hechos”, sostuvo.

Pardo señaló que, ante las versiones sobre una presunta red que habría alcanzado a diferentes sectores del Órgano Judicial, existe interés en que las investigaciones determinen lo ocurrido.

“Nosotros somos los principales interesados en saber y que se investigue. Les reitero, queremos llegar a conocer la verdad histórica de los hechos. Es por eso que el Ministerio Público tiene la libertad de poder ingresar a estas oficinas y a todas las que requiera”, afirmó.

Personal del Ministerio Público y de la Policía ingresó a las oficinas para recolectar diferentes elementos. Se prevé que en las próximas horas se conozca el detalle del trabajo realizado en la intervención.

Oficinas permanecieron cerradas

Respecto a las condiciones en las que se encontraba el despacho, el magistrado explicó que las oficinas permanecieron cerradas para evitar cualquier alteración de posibles elementos vinculados con la investigación.

Indicó que los funcionarios recibieron instrucciones de no abrir las puertas hasta que el Ministerio Público realizara la intervención.

“Las oficinas han estado cerradas justamente para poder evitar contaminar cualquier situación”, explicó Pardo.

Asimismo, aclaró que no tiene conocimiento de que los funcionarios designados durante la gestión de Saucedo estén siendo investigados. No obstante, precisó que será el Ministerio Público el que determine a quiénes convocará para prestar declaraciones.

Sobre la continuidad del personal, señaló que esa decisión corresponderá a las nuevas autoridades.

Saucedo salió de Bolivia el 4 de noviembre junto a su esposa y sus tres hijos, según comunicó mediante sus redes sociales. En esa oportunidad, declaró encontrarse en el exilio y alegó persecución política, falta de garantías jurídicas y riesgo para su vida.

El Ministerio Público abrió un proceso penal ordinario en su contra por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Además, se emitió una orden de aprehensión en el marco de estas investigaciones.