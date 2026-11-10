Gobierno afirma que no existe investigación contra, pero señala vínculos con Mariaca y Saucedo

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, afirmó que el Ministerio de Gobierno no tiene abierta una investigación contra la abogada Nadia Beller, quien recibió asilo diplomático de México y espera una respuesta a la solicitud de salvoconducto para abandonar Bolivia.

La autoridad señaló que existirían diferentes tipos de vínculos entre Beller, el exfiscal general Roger Mariaca y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo, aunque evitó precisar la naturaleza de esas relaciones.

“No, no tenemos ningún proceso de investigación en contra de la señora Beller”, afirmó Maldonado al ser consultado sobre la situación jurídica de la abogada desde el Ministerio de Gobierno.

Señala vínculos con Mariaca y Saucedo

Maldonado sostuvo que existen relaciones entre Beller y los dos exfuncionarios investigados en otros procesos, pero no presentó detalles sobre los elementos que respaldarían su afirmación.

“Hay vínculos de toda clase y con infinidad de aristas entre la señora Beller y Roger Mariaca y Saucedo”, manifestó.

Cuestiona las razones del asilo diplomático

El viceministro también expresó sus dudas sobre los motivos que llevaron a Beller a solicitar protección diplomática a México.

Según su versión, la abogada recibió protección policial tras denunciar amenazas contra su seguridad, pero posteriormente habría solicitado que ese resguardo fuera retirado.

“La señora Nadia Beller ha pedido protección policial, se le ha dado protección policial; al día siguiente ha pedido que se levante la protección policial”, aseguró.

Maldonado cuestionó la decisión de acudir a una embajada, aunque el otorgamiento del asilo corresponde al Estado mexicano.

“Yo no entiendo cuál es el motivo de ir a buscar refugio a una embajada”, expresó.

Gobierno hace seguimiento al caso Cerimedo

Durante la entrevista, Maldonado también se refirió al proceso contra el ciudadano argentino Fernando Cerimedo, investigado por el atentado armado que sufrió Beller.

El viceministro señaló que el Ministerio de Gobierno realiza seguimiento a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Asimismo, explicó que se dispuso el traslado de Cerimedo desde Palmasola hasta el penal de Chonchocoro para mantener un mayor control sobre sus condiciones de detención.

“Estamos vigilantes y estamos haciendo seguimiento constante a la investigación que está llevando el Ministerio Público respecto a Cerimedo”, manifestó.

Maldonado afirmó que el objetivo es evitar posibles tratos preferenciales al investigado mientras continúa el proceso.