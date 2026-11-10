¡La noche de eliminación continúa con emociones intensas en La Gran Batalla! Paola Guzmán y la Academia Bamboleo llegaron al escenario con una renovada propuesta de “Aserejé”, el recordado éxito de Las Ketchup, decididos a demostrar que tomaron en cuenta las críticas del jurado. El equipo apostó por una interpretación más definida y una mejor distribución de los personajes, logrando comentarios favorables de tres jueces, aunque Tito Larenti fue exigente con el nivel de la coreografía.

Después de quedar entre los equipos con las notas más bajas de la semana One Hit Wonder, Paola y sus bailarines afrontaron una nueva oportunidad para defender su permanencia.

Elka Meyer fue una de las primeras en destacar que el equipo escuchó las recomendaciones del jurado.

“Hay un cambio en la presentación, está bien que escuchen y valoren lo que les decimos”, expresó.

La jueza consideró que la propuesta permitió comprender mejor la idea que buscaban transmitir y que Paola logró posicionarse con mayor claridad como el personaje principal.

“Creo que han mejorado, sigan trabajando”, añadió, alentando al grupo a continuar fortaleciendo su desempeño.

Gabriela Zegarra valoró la energía del equipo y destacó que cada integrante logró desenvolverse adecuadamente dentro de la propuesta.

Según la jueza, esta vez Paola consiguió representar mejor a la cantante principal.

“Ahora sí parecía la cantante principal”, manifestó.

Zegarra también consideró que los personajes estuvieron bien construidos y que los bailarines disfrutaron de su participación.

Quimey del Río reconoció que Paola aplicó las recomendaciones relacionadas con el manejo de su energía.

El juez sostuvo que la participante se mostró más presente sobre el escenario y consiguió acercarse mejor a la interpretación del personaje.

“Ajustaste lo sugerido, ahora se te vio con la energía regulada, estabas más presente en el escenario”, destacó.

También valoró el trabajo de los bailarines y los elementos utilizados durante la actuación.

A diferencia de sus compañeros, Tito Larenti fue más crítico con el trabajo coreográfico de Bamboleo.

El juez consideró que el equipo tenía capacidad para presentar una propuesta mucho más exigente.

“El nivel de la coreo ha sido tan básico, y creo que ustedes pueden dar mucho más”, expresó.

Larenti también señaló que echó en falta ciertos elementos de organización coreográfica y cuestionó algunas decisiones tomadas durante la semana.

“No sé qué les pasó esta semana, no hubo conteo”, observó.

Aunque reconoció que Paola consiguió contener mejor su energía, insistió en que la responsabilidad de la preparación recae principalmente en la coach.

Tras recibir las devoluciones del jurado, Paola Guzmán explicó que el equipo buscó responder a las recomendaciones realizadas en la presentación anterior.

La participante afirmó que esta vez concentró más su atención en la interpretación del personaje.

“Tratamos de seguir los consejos, me regí más por el personaje, el equipo hizo los cambios que pidieron y estamos satisfechos”, manifestó.