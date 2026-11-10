¡Giuseppe abre la eliminación! El jurado reconoce cambios, pero advierte nuevas fallas

¡La tensión se apoderó del escenario de La Gran Batalla! Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY fueron los encargados de abrir la esperada gala de eliminación, una noche en la que cada detalle puede marcar la diferencia entre continuar en competencia o despedirse del programa. Con el tema “Tubthumping”, de la agrupación Chumbawamba, el famoso y sus bailarines regresaron a la pista decididos a demostrar que tomaron en cuenta las observaciones del jurado.

El equipo llegó a esta instancia después de quedar entre los tres nominados durante la semana dedicada a la temática One Hit Wonder.

En esta nueva oportunidad, Giuseppe apostó por controlar mejor su energía y realizar ajustes en la interpretación. Sin embargo, la presentación generó opiniones divididas entre los jueces.

Quimey del Río fue uno de los primeros en analizar el trabajo del equipo y destacó que Giuseppe modificó la intensidad de sus movimientos.

“La principal modificación es la energía. Estás más contenido, regulaste la energía, atendiste a la nota”, expresó.

No obstante, el juez observó que el control corporal no debía traducirse en una disminución de la expresividad.

Por su parte, Gabriela Zegarra consideró que Giuseppe consiguió mantener una interpretación acorde con la propuesta musical.

La jueza destacó especialmente la construcción del personaje y el trabajo de la mirada durante la presentación.

“No fue una mala presentación”, manifestó, al valorar el desempeño general del equipo.

Tito Larenti fue más exigente con la interpretación y explicó que controlar la energía no significa reducir la expresividad del rostro.

“Una cosa es la energía y otra es lo que se expresa con el rostro”, indicó.

El juez consideró que la observación anterior no había sido interpretada completamente de la manera esperada.

Elka Meyer resaltó la disposición del participante y su equipo para trabajar en los aspectos señalados por los jueces.

“Está bueno mejorar. En general me pareció un trabajo adecuado y valoro que trabajen lo que se les observa y pide”, expresó.

Después de escuchar las devoluciones, Giuseppe Benignini habló sobre el desafío de presentarse nuevamente ante el jurado en una gala decisiva.

El participante explicó que intentó controlar su energía sin perder la fuerza que caracteriza sus actuaciones.

“Traté de mantener la energía, se me complicó un poco la letra y siempre queremos mejorar”, manifestó.

La presentación de Giuseppe y UN1TY marcó el comienzo de una noche de gran expectativa, en la que también deben defender su permanencia Camila Flores y The Royal Dance, además de Paola Guzmán y Bamboleo.