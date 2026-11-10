¡La tensión está al máximo y nadie quiere despedirse de la competencia! Esta noche, el escenario más grande de la televisión boliviana será testigo de una gala de eliminación que promete emociones intensas, grandes coreografías y momentos inolvidables. Tres equipos llegan a una instancia decisiva de La Gran Batalla, donde deberán demostrar todo su talento para evitar abandonar el sueño de convertirse en los mejores de la temporada.

La competencia entra en una de sus etapas más exigentes, después de una semana marcada por la temática One Hit Wonder, en la que los participantes rindieron homenaje a canciones que se convirtieron en grandes éxitos musicales.

Sin embargo, no todas las presentaciones lograron convencer al jurado. Los tres equipos con las calificaciones más bajas quedaron sentenciados y ahora tendrán que enfrentarse nuevamente sobre la pista.

Los protagonistas de esta noche serán:

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY

Giuseppe y sus bailarines regresarán al escenario con la misión de superar las dificultades de su presentación anterior.

Paola Guzmán y la Academia Bamboleo

Paola y su academia afrontarán una noche en la que cada movimiento será importante.

Camila Flores y la Academia The Royal Dance

Camila y sus bailarines también se encuentran entre los sentenciados.

La temática One Hit Wonder puso a prueba la creatividad de las academias y la capacidad de los famosos para interpretar grandes éxitos musicales.

Esta noche, la gala promete una intensa combinación de emociones, nervios, música y coreografías, mientras los participantes se preparan para dejarlo todo sobre el escenario.

La cita es esta noche, lunes 9 de noviembre, desde las 20:45, por la señal de Red Uno.