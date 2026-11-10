¡Llegó el momento de que el público se convierta en protagonista de La Gran Batalla! Esta noche, tres equipos se enfrentan a la temida gala de eliminación y necesitan el respaldo de sus seguidores para continuar en el escenario más grande de la televisión boliviana. Giuseppe Benignini, Camila Flores y Paola Guzmán hacen un llamado a sus fanáticos para que ingresen a www.voto.reduno.com.bo y apoyen a su equipo favorito.

Después de una intensa semana bajo la temática One Hit Wonder, los tres participantes y sus respectivas academias quedaron en zona de eliminación tras recibir las calificaciones más bajas.

Ahora, los seguidores del programa tendrán la oportunidad de participar en una decisión que podría cambiar el rumbo de la competencia.

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY llegan a esta gala con la esperanza de demostrar que todavía tienen mucho talento por ofrecer.

Camila Flores y la Academia The Royal Dance también buscan conquistar al público y asegurar su continuidad en el programa.

Por su parte, Paola Guzmán y la Academia Bamboleo enfrentarán una noche decisiva en la que cada muestra de respaldo será importante..

Los televidentes podrán apoyar a sus favoritos ingresando a la plataforma oficial de votaciones:

www.voto.reduno.com.bo

Desde allí podrán seleccionar al equipo al que desean respaldar, siguiendo las instrucciones de la página.

La participación del público será protagonista de una gala que promete emociones, nervios y presentaciones llenas de energía.