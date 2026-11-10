Maldonado acusa a Mariaca de liderar una red criminal y afirma que el caso maletas sigue abierto

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, lanzó duras acusaciones contra el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, a quien señaló como presunto integrante de una estructura criminal que habría operado con apoyo de funcionarios judiciales, policiales y otras autoridades.

Maldonado sostuvo que las investigaciones buscan establecer las responsabilidades de quienes presuntamente brindaron protección a actividades relacionadas con el narcotráfico.

“Mariaca no era un fiscal que se dobló y se vendió al narcotráfico. Mariaca era el narcotráfico personificado, uno de los capos del narcotráfico que decidió ser fiscal”, declaró.

Las afirmaciones constituyen acusaciones del viceministro y no una determinación judicial de culpabilidad.

Investigan varios presuntos delitos

Maldonado señaló que el exfiscal general enfrenta investigaciones relacionadas con organización criminal, narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y tenencia o portación de armas.

Explicó que las pesquisas no se limitan a Mariaca, sino que también alcanzan a otras personas que habrían colaborado con la presunta estructura.

“En cada uno hay cómplices, hay gente que también está investigada y a partir de esto se van abriendo también otros procesos”, manifestó.

La autoridad sostuvo que el objetivo es reunir los elementos necesarios para que los investigados sean sometidos a procesos judiciales con respeto a las garantías legales.

Caso maletas todavía no está cerrado

Sobre las 31 maletas que ingresaron a Bolivia mediante un vuelo procedente de Estados Unidos y fueron retiradas del aeropuerto internacional de Viru Viru, Maldonado reconoció que las investigaciones continúan.

Según explicó, las declaraciones de la exdiputada Laura Rojas y del exjuez Hebert Zeballos permitieron avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

Ambos señalaron al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, como presunto propietario del cargamento, mientras atribuyeron a Mariaca una supuesta protección para facilitar su retiro.

Sin embargo, Maldonado evitó confirmar las hipótesis sobre una posible participación de Sebastián Marset o la presencia de dinero en efectivo dentro del equipaje.

“Yo no puedo ni descartar ni aprobar esa hipótesis, porque no me puedo manejar en conjeturas”, expresó.

“El caso maletas tiene que terminar con sentenciados”

Maldonado consideró que las nuevas declaraciones permiten avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, pero reconoció que todavía no se puede dar por concluido el proceso.

“El caso maletas no está esclarecido. El caso maletas tiene que terminar con sentenciados y condenados. Cuando lleguemos ahí vamos a poder decir que el caso maletas se ha cerrado”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el Ministerio de Gobierno continuará colaborando con las investigaciones, mientras el Ministerio Público mantiene la dirección funcional de los procesos penales.