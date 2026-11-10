¡El público tomó la decisión! Camila y The Royal Dance se despiden de La Gran Batalla

Después de una intensa gala de eliminación, Camila Flores y la Academia The Royal Dance tuvieron que despedirse de la competencia al recibir el 28,6% de los votos del público, el porcentaje más bajo entre los tres equipos sentenciados.

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY obtuvieron el mayor respaldo con el 41,4%, mientras que Paola Guzmán y la Academia Bamboleo alcanzaron el 30%, logrando ambos asegurar su permanencia en el programa.

La gala estuvo marcada por los nervios y la expectativa, luego de que los tres equipos llegaran a esta instancia tras obtener las calificaciones más bajas durante la semana dedicada a la temática One Hit Wonder.

Cada participante tuvo una nueva oportunidad de defender su lugar con presentaciones musicales, coreografías y una última prueba de lip sync antes de conocer la decisión de los televidentes.

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY fueron los grandes favorecidos por la votación de esta noche.

Giuseppe Benignini.

Con el 41,4% de los votos, el equipo obtuvo el porcentaje más alto entre los tres nominados, asegurando su continuidad en la competencia.

Durante la gala, Giuseppe regresó al escenario interpretando “Tubthumping”, de Chumbawamba, una presentación en la que el jurado reconoció cambios en el manejo de su energía, aunque también señaló dificultades con la expresión facial y el lip sync.

La segunda posición de la votación fue para Paola Guzmán y la Academia Bamboleo, quienes obtuvieron el 30% del apoyo de los televidentes.

Paola Guzmán.

El equipo había presentado una nueva versión de “Aserejé”, de Las Ketchup, en la que los jueces destacaron mejoras en la interpretación del personaje y en la energía de Paola.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando se confirmó que Camila Flores y la Academia The Royal Dance habían obtenido el 28,6% de los votos, el resultado más bajo de la definición.

Camila Flores.

La eliminación sorprendió por las devoluciones favorables que Camila recibió durante su última presentación.