Paola Guzmán, Camila Flores y Giuseppe Benignini regresaron al escenario para enfrentarse en la última prueba de la gala de eliminación: un duelo de lip sync en el que los tres participantes deberán demostrar su capacidad de interpretación, expresión y sincronización de labios para defender su permanencia en la competencia.

Después de presentar sus propuestas junto a sus respectivas academias, los famosos asumieron un nuevo desafío, esta vez como protagonistas de un enfrentamiento directo.

La canción elegida fue “Nada fue un error”, de Coti, en su conocida versión junto a Julieta Venegas y Paulina Rubio, un tema que exige interpretar emociones y conectar con la letra a través de los gestos y movimientos.

Paola Guzmán, representante de la Academia Bamboleo, llegó al duelo después de presentar “Aserejé”, de Las Ketchup, una actuación en la que el jurado reconoció mejoras en su interpretación, aunque cuestionó la complejidad coreográfica.

Camila Flores, junto a la Academia The Royal Dance, afrontó esta última prueba tras recibir elogios por su presentación de “What's Up?”, de 4 Non Blondes. Tito Larenti destacó especialmente el trabajo coreográfico del equipo.

Por su parte, Giuseppe Benignini, de la Academia UN1TY, regresó a escena después de su actuación con “Tubthumping”, de Chumbawamba, en la que los jueces valoraron sus avances, pero observaron dificultades con la expresión y la sincronización de labios.

Los tres equipos llegaron a esta instancia después de obtener las calificaciones más bajas durante la semana dedicada a One Hit Wonder.