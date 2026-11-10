¡Camila Flores cierra con fuerza! Tito Larenti califica su coreografía como la mejor de la noche

¡La última presentación de la noche llegó cargada de emoción y grandes expectativas! Camila Flores y la Academia The Royal Dance fueron los encargados de cerrar las actuaciones de los equipos sentenciados en la gala de eliminación de La Gran Batalla. Con el éxito “What's Up?”, de la agrupación 4 Non Blondes, la participante y sus bailarines buscaron demostrar que merecen continuar en la competencia, recibiendo importantes elogios del jurado, especialmente de Tito Larenti, quien calificó su trabajo coreográfico como el mejor de la jornada.

La propuesta estuvo inspirada en la interpretación de Linda Perry, vocalista de 4 Non Blondes, combinando expresión, movimientos grupales y elementos escénicos que buscaron transmitir una historia.

Uno de los comentarios más importantes llegó de Tito Larenti, quien reconoció la evolución del equipo y destacó especialmente el trabajo de los bailarines.

“Me parece que rescataron la presentación. Coreográficamente, lo mejor que he visto hoy”, expresó el juez.

Aunque señaló que todavía existen aspectos por corregir, consideró que la actuación consiguió mostrar un mejor nivel.

“Hay cosas que corregir, pero a mí me gustó la presentación”, agregó.

Quimey del Río también valoró el desempeño de Camila y destacó su nivel interpretativo.

“Muy bien, Camila, estuviste con buen nivel”, manifestó.

El juez reconoció que el equipo consiguió mantener su rendimiento y mejorar la calidad de la presentación.

Sin embargo, explicó que algunos momentos de la coreografía y la utilización de ciertos elementos escénicos le generaron confusión.

“Mantuvieron el nivel, mejoraron la calidad, aunque sigo sin entender toda la historia”, observó.

Para Quimey, el equipo logró avanzar técnicamente, pero todavía necesita trabajar en la claridad del mensaje que transmite a través de sus coreografías.

Gabriela Zegarra destacó el compromiso de Camila Flores con la construcción de sus personajes.

La jueza consideró que la participante estudió los gestos y expresiones que caracterizan a la artista que debía interpretar.

“Camila, siento que estudias al personaje, hubo expresiones que contagiaron”, señaló.

Elka Meyer también ofreció una evaluación favorable, aunque coincidió en que la historia de la presentación podía haberse desarrollado con mayor claridad.

La jueza destacó la intención de crear una propuesta con una idea definida y recomendó que, en futuras actuaciones, los elementos narrativos sean más comprensibles.

“Ustedes trataron de darle una idea y en futuras veces traten de que se entienda más”, expresó.

Tras escuchar las devoluciones del jurado, Camila Flores dejó claro que tanto ella como su academia desean permanecer en la competencia.

“Tenemos muchas ganas de quedarnos y mucho para dar”, manifestó.