Gobierno confirma investigación contra asambleístas, jueces y fiscales

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, reveló que parlamentarios de la anterior y de la actual legislatura están siendo investigados por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y el crimen organizado que habrían operado dentro de diferentes instituciones del Estado.

La autoridad confirmó que las investigaciones alcanzan también a jueces y fiscales, aunque evitó proporcionar nombres o precisar la cantidad de personas involucradas.

“Hay parlamentarios de la anterior legislatura, es decir, del gobierno que concluye con Luis Arce, que están siendo investigados y también hay parlamentarios de esta legislatura que están siendo investigados”, afirmó Maldonado.

Jueces y fiscales también están bajo investigación

Maldonado aseguró que las investigaciones no se limitan al Órgano Legislativo, sino que también alcanzan a funcionarios de la administración de justicia.

“Están siendo investigados jueces, sí, sí. De la misma manera fiscales”, confirmó.

Según explicó, algunas de estas personas continuarían en funciones debido a los mecanismos institucionales que regulan su permanencia y eventual destitución.

“Hay fiscales que están institucionalizados y estos fiscales eran parte de estas estructuras. Hay jueces que responden exactamente al mismo carácter”, sostuvo.

Estas afirmaciones corresponden a denuncias del viceministro y las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.

Cuestiona la permanencia de autoridades judiciales

Durante la entrevista, Maldonado mencionó el caso de un juez de Santa Cruz identificado como Primo Flores, cuya actuación fue cuestionada anteriormente por el Ministerio de Gobierno en un proceso relacionado con un ciudadano colombiano requerido por la justicia de su país.

El viceministro aseguró que la autoridad judicial continúa ejerciendo funciones y que el Ministerio de Gobierno realiza actuaciones relacionadas con ese caso.

También aclaró que las decisiones administrativas y disciplinarias sobre jueces y fiscales corresponden a las instituciones competentes, no directamente al Órgano Ejecutivo.