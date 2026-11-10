Diputados de Libre y PDC analizan la independencia legislativa y situación del país

Tras retornar de España y al cumplir un año en el poder, el presidente Rodrigo Paz evaluó avances con su gabinete y mencionó que entregó su informe de gestión a la Asamblea Legislativa el pasado 6 de noviembre. La presentación de este informe constitucional abrió de un intenso análisis entre parlamentarios sobre la situación actual que enfrenta el país.

La diputada Lissa Claros de la Alianza Libre, afirmó que "es un gobierno totalmente improvisado, sin temas estructurales que se hayan aprobado" y advirtió sobre la falta de medidas económicas efectivas.

Asimismo, cuestionó la gestión gubernamental al señalar que "el crimen organizado ha penetrado el poder judicial, el parlamento" sin que existan leyes exploratorias para afrontar la crisis energética.

Acerca de la Cámara de Diputados, Claros agregó que "hemos iniciado con un presidente que no ha sido electo" y denunció la presunta pérdida de autonomía institucional frente al Poder Ejecutivo.

En su evaluación, remarcó que "si la asamblea pierde la independencia no se tiene fiscalización", por lo que instó a sus colegas a actuar con responsabilidad frente a la coyuntura nacional.

Por su parte, el diputado por PDC, Ricardo Rada indicó que "el presidente está presentando momentáneamente un informe escrito, en su momento hará la defensa de manera oral" y observó cierta informalidad al no dar cierre a la anterior legislatura, por parte del vicepresidente Edmand Lara.

No obstante, destacó la dedicación del primer mandatario al sostener que "veo un presidente que quiere hacer las cosas bien, no ha escatimado en tiempos de trabajo", reconociendo tanto aciertos como desaciertos en la gestión.

Rada advirtió finalmente que la crisis económica puede derivar en una crisis social si no hay transparencia política, recordando que el país arrastra problemas estructurales complejos desde el inicio de la gestión.

Asimismo, concluyó en que "la independencia legislativa va a ser fundamental", coincidiendo en el rol primordial que deberá asumir el Parlamento frente a las demandas de las familias bolivianas.