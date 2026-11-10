¿Cuándo comienza el pago del Bono PEPE II? Esto es lo que se sabe sobre los Bs 750

La expectativa crece entre miles de familias bolivianas que esperan recibir el Bono PEPE II. Este beneficio, creado para brindar apoyo económico a los sectores más vulnerables, contempla un pago total de Bs 750, distribuidos en tres cuotas de Bs 250.

Pero ¿cuándo comenzará el desembolso? Según la información disponible, el cronograma está previsto entre noviembre de 2026 y abril de 2027. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron el día exacto en que arrancarán los pagos.

El Bono PEPE II (Programa Extraordinario de Protección y Equidad II) contempla una transferencia económica temporal para determinados grupos de la población.

Estos son los principales detalles:

Monto total: Bs 750.

Modalidad: tres cuotas de Bs 250.

Periodo de pago: de noviembre de 2026 a abril de 2027.

Forma de cobro: mediante los mecanismos habilitados por la Gestora Pública, según la modalidad correspondiente.

Inscripción: no se requiere realizar registros previos ni llenar formularios en línea, de acuerdo con la información proporcionada.

¿Quiénes podrán cobrar el Bono PEPE II?

El beneficio está dirigido a seis grupos específicos de la población:

Mujeres gestantes: inscritas en el Bono Juana Azurduy durante el primer semestre de 2026. Personas con discapacidad visual: beneficiarias del Bono Anual de Indigencia hasta agosto de 2026. Personas con discapacidad grave o muy grave: registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD). Adultos mayores: beneficiarios de la Renta Dignidad que no reciben otra pensión de la seguridad social. Familias con estudiantes: hogares con hijos menores de edad inscritos en unidades educativas fiscales o de convenio. Se contempla un solo bono por núcleo familiar. Menores de edad en situación de vulnerabilidad: quienes se encuentran en centros de acogida, casas cuna o recintos penitenciarios.

Aunque el periodo de desembolso está previsto para comenzar en noviembre de 2026, todavía se espera un anuncio oficial que precise el día de inicio y el cronograma de pagos.