Evita las estafas al pagar con códigos QR: sigue estos consejos de la Policía

El uso de códigos QR para realizar pagos y transferencias bancarias facilita las compras, pero también puede convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Ante el incremento de estas operaciones durante las fiestas de fin de año, la jefa de la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Paola Singuri, brindó recomendaciones para evitar caer en estafas digitales.

Una de las principales medidas es verificar que el nombre del destinatario sea correcto antes de confirmar cualquier transferencia. La autoridad advirtió que los delincuentes pueden reemplazar códigos QR o mostrar uno que pertenezca a otra persona, haciendo que el dinero termine en una cuenta diferente a la prevista.

“Lo primero que se tiene que realizar es la pregunta si es que el nombre es correcto”, remarcó Singuri. En el caso de las compras por internet, recomendó verificar la identidad del vendedor y establecer una comunicación más directa, preferentemente mediante una llamada telefónica, en lugar de confiar únicamente en mensajes de redes sociales.

La especialista explicó que los estafadores también recurren a la ingeniería para obtener información personal y financiera de sus víctimas. Mediante engaños pueden conseguir nombres completos, números de carnet y códigos de verificación, datos que luego utilizan para acceder a cuentas bancarias o redes sociales.

“Cuando realizan el tema de ingeniería social, tratan de analizar a la persona para incluso saber cuánto de monto económico está dentro de su cuenta”, advirtió.

Consejos para proteger tu dinero

Singuri recomendó tomar en cuenta las siguientes medidas al realizar pagos digitales:

Verifica el nombre del destinatario: antes de confirmar el pago, comprueba que los datos correspondan a la persona o comercio al que estás comprando.

No confíes en códigos QR sin verificar: asegúrate de que el código mostrado corresponda al destinatario correcto.

Evita compartir información personal: no proporciones tu número de carnet, códigos de verificación ni datos bancarios a desconocidos.

Desconfía de enlaces y aplicaciones sospechosas: no ingreses a enlaces enviados por personas desconocidas ni descargues aplicaciones sin verificar su procedencia.

Revisa los permisos de las aplicaciones: comprueba qué información y accesos estás autorizando desde tu teléfono celular.

Activa las notificaciones bancarias: así podrás hacer seguimiento de las transferencias y detectar movimientos que no hayas realizado.

Establece límites de transferencia: Singuri sugirió mantener una cuenta para los ahorros y otra para las operaciones cotidianas.

La autoridad también alertó sobre el exceso de confianza al realizar transacciones, como entregar el celular a otra persona para que efectúe un depósito sin verificar previamente los datos de la operación.

¿Qué hacer ante una posible estafa?

En caso de sospechar que se fue víctima de una estafa digital, la Policía recomienda acudir a la División de Cibercrimen de la Felcc. Singuri explicó que el personal especializado puede analizar la situación, determinar si existe un delito y orientar sobre el procedimiento para formalizar la denuncia.

“Nosotros estamos dispuestos 24-7 a brindar la información necesaria, verificar los datos, y mediante eso generar la guía necesaria para que puedan habilitar el tema de la denuncia”, afirmó.

También se recordó que, aunque las herramientas digitales agilizan los pagos y las compras, es fundamental verificar cada operación y proteger la información financiera antes de autorizar cualquier acceso o transferencia.