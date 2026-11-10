Maestros urbanos realizan masiva marcha en Cochabamba en el segundo día de paro

Los maestros urbanos de Cochabamba protagonizaron este martes una masiva marcha por la avenida Blanco Galindo, en el segundo día del paro movilizado de 48 horas convocado por el sector en rechazo a la propuesta del Gobierno de transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.

La movilización comenzó en el kilómetro 4 de la avenida Blanco Galindo y avanzó rumbo al centro de la ciudad. Los profesores piden garantías para la estabilidad laboral y el pago de sus salarios ante el planteamiento de descentralización educativa.

Durante un recorrido por algunas unidades educativas se observaron aulas vacías y ausencia de estudiantes debido a la suspensión de actividades escolares en los establecimientos que acataron la medida.

Educación reporta que el 30% acató el paro

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, informó que, según los reportes recogidos de las direcciones distritales, alrededor del 30% de las unidades educativas, centros de educación alternativa e institutos acataron el paro durante la primera jornada, ayer lunes.

Precisó que el 70% restante desarrolló sus actividades con normalidad.

Veizaga advirtió que los días sin clases deberán ser repuestos para cumplir los 200 días hábiles del calendario escolar. Asimismo, mencionó que existe la posibilidad de descuentos salariales para los maestros que no trabajen, aunque aclaró que, si se aplica esa medida, tampoco habría reposición de clases.

La autoridad educativa expresó su preocupación por la suspensión de actividades, tomando en cuenta que la gestión escolar se encuentra cerca de su conclusión y que los principales perjudicados son los estudiantes.

“Esperemos que nuestros maestros depongan estas actividades, más porque estamos a un mes de finalizar la gestión escolar y los perjudicados son los estudiantes que tienen derecho a la educación”, dijo.

También señaló que todavía existen horas de déficit en el departamento, aunque indicó que esta situación disminuyó en las últimas gestiones.

Respecto al conflicto por la descentralización educativa, Veizaga consideró que las propuestas del Gobierno deben ser escuchadas y debatidas mediante el diálogo. Por ello, pidió a los dirigentes del magisterio asistir a la convocatoria gubernamental para buscar una solución.