Primer vuelo exploratorio llega a Potosí para evaluar la pista y habilitar futuras operaciones comerciales

El avión de la aerolínea Ecojet llegó este martes al aeropuerto Internacional Capitán Nicolás Rojas de Potosí, en el marco de un primer vuelo exploratorio destinado a verificar las condiciones de la pista y evaluar la posibilidad de habilitar operaciones comerciales en esta región.

En la aeronave arribaron el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en representación del presidente Rodrigo Paz, y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco. También viajaron accionistas de Ecojet y autoridades de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

El vuelo partió desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, como parte de las actividades por la efeméride departamental de Potosí.

Ecojet prevé habilitar vuelos semanales

El gerente general de Ecojet, Luigi Durán, explicó que el objetivo de esta primera operación es evaluar las condiciones del aeropuerto y, posteriormente, establecer vuelos regulares.

Señaló que la aerolínea prevé utilizar su tercera aeronave, un Avro RJ85 con capacidad para 93 pasajeros, para implementar esta conexión aérea.

Personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) participó en el acompañamiento técnico y la coordinación de los servicios necesarios para la operación aeroportuaria, entre ellos tránsito aéreo, meteorología, seguridad, salvamento y extinción de incendios, atención médica y asistencia en tierra.

Por otra parte, el empresario minero Edgar Copa avanza en los trámites para obtener las licencias de funcionamiento de Go Airline, compañía que proyecta operar en el mercado boliviano con Potosí como su principal ruta.