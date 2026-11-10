José María Leyes recibe 15 años de cárcel por el caso seguros en Cochabamba

El exalcalde José María Leyes fue sentenciado a 15 años de prisión por las irregularidades investigadas en la contratación de una póliza de seguros que habría generado un daño económico al municipio.

La condena también alcanza al exfuncionario Diego Bernardo Moreno Bayón. De acuerdo con la determinación judicial, ambos deben cumplir la sentencia en el penal de San Sebastián Varones. Sin embargo, Leyes fue declarado en rebeldía debido a que no se encuentra en el país.

El proceso se relaciona con presuntas irregularidades en contratos de seguros durante la gestión municipal de 2016, periodo en el que se identificó un supuesto sobreprecio superior a los 244.000 bolivianos.

La sentencia establece responsabilidades por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Al respecto, el secretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), Abel Zuazo, informó que el daño económico fue cuantificado en 244.802 bolivianos y que se buscará recuperar esos recursos.

“El daño económico que ha sido cuantificado asciende a la suma de 244.802 bolivianos, que obviamente es una suma que nos va a permitir posteriormente hacer la recuperación del daño económico, entendiendo que esta suma tendrá que actualizarse”, señaló Zuazo.