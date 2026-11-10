Misicuni y Semapa garantizan la calidad del agua tras denuncias de contaminación

La Empresa Misicuni y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) aseguraron que el agua que abastece a la población cochabambina cumple con los controles de calidad y los procesos de potabilización, luego de las denuncias sobre una posible contaminación por mercurio vinculada a actividades mineras en la cuenca de Misicuni en Cochabamba.

A través de un comunicado, la Empresa Misicuni informó que los análisis y controles técnicos realizados al agua de la represa no detectaron presencia de mercurio. Además, señaló que los resultados respaldan el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Norma Boliviana NB 512 para agua destinada al consumo humano.

La institución explicó que el monitoreo se realiza desde la fuente, en la represa, y continúa en los diferentes puntos de distribución, incluidos los tanques, para verificar que el agua no presente alteraciones.

Asimismo, aseguró que continuará con los controles correspondientes y que la calidad del agua es una prioridad institucional.

Semapa explica el proceso de potabilización

Por su parte, el gerente de Semapa, Luis Prudencio, explicó que el agua que llega a los hogares de Cochabamba pasa por un proceso de potabilización compuesto por floculadores, sedimentadores y filtros.

Mencionó que este sistema funciona como una cadena de tratamiento por la que pasa toda el agua antes de ingresar a la red de distribución, con el objetivo de garantizar su calidad.

Prudencio también informó que se tomaron muestras y que estas fueron enviadas para su análisis en la ciudad de La Paz. Los resultados permitirán verificar si existe presencia de algún mineral y estarían disponibles en un plazo de entre tres y cuatro días.

El gerente sostuvo que corresponde a Semapa garantizar la dotación de agua potable segura y añadió que, si se identifica alguna dificultad, los resultados permitirán realizar un seguimiento.

Las aclaraciones de ambas instituciones se producen después de que la asambleísta departamental Claudia Martínez denunciara presuntas actividades de minería ilegal en la cuenca de Misicuni y alertara sobre una posible contaminación con mercurio en los sedimentos de los afluentes que llegan a la represa.

La legisladora advirtió sobre la existencia de más de 30 piscinas en el sector y solicitó una intervención interinstitucional para verificar las condiciones ambientales de la zona.

Por otro lado, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que durante una inspección realizada el pasado 30 de octubre identificó indicios de actividad minera irregular en Misicuni. Sin embargo, una tranca impidió completar la fiscalización, por lo que la institución notificó a la cooperativa involucrada y anunció que continuará con las verificaciones.