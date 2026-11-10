¿Perdiste tu carnet? Así puedes tener tu Cédula de Identidad Digital desde tu celular

El SEGIP habilitó una nueva función en su aplicación Mi Identidad SEGIP Digital, que permite solicitar un duplicado de la cédula de identidad sin tener que realizar todo el trámite presencialmente.

El procedimiento está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estos son los pasos:

Descarga la aplicación. Busca Mi Identidad SEGIP Digital en Google Play o App Store. Habilita tu cuenta por primera vez. Debes acudir una sola vez a una oficina del SEGIP para validar tu identidad y vincular tu teléfono. La habilitación tiene un costo único de Bs 20. Solicita el duplicado. Ingresa a la aplicación y selecciona la opción «Solicitar duplicado». Realiza el pago. Cancela Bs 17 mediante el código QR que genera la aplicación. Selecciona dónde recoger tu carnet. Elige el departamento y la oficina del SEGIP donde deseas recoger el documento. Recibe la notificación. Cuando el documento esté impreso y listo, recibirás una notificación en tu celular para acudir a recogerlo.

La reposición digital permite obtener nuevamente la cédula con los mismos datos del documento anterior, incluida la fotografía y la información personal. Si necesitas modificar algún dato, corresponde realizar un trámite de renovación.

Además, aunque la solicitud se hace desde el celular, debes acudir a una oficina del SEGIP para recoger tu carnet físico. La institución informó que la notificación de disponibilidad puede llegar en un plazo aproximado de 24 horas.