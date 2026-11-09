Alcaldes del país se reunirán para definir una posición conjunta sobre la agenda 50-50

Los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país se reunirán este lunes a las 16:00 en el edificio de la Alcaldía de La Paz para analizar los avances de la agenda 50-50 y definir una posición conjunta frente al Gobierno nacional.

André Humérez, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, señaló que el encuentro permitirá evaluar la situación de los gobiernos municipales y establecer decisiones sobre las demandas que aún esperan respuesta del Ejecutivo.

Entre los principales pedidos mencionó la aprobación de un decreto supremo para nivelar los precios de los materiales de construcción, debido a que el incremento del diésel provocó la paralización de cientos de obras en el país.

“Necesitamos también conocer los recursos adicionales que van a ingresar a los municipios en un desglose detallado para cada alcaldía”, manifestó Humérez.

Asimismo, indicó que las alcaldías esperan conocer el avance de los proyectos de ley que fueron presentados al Gobierno nacional para su remisión a la Asamblea Legislativa.

Buscan una posición conjunta

El representante de la asociación explicó que los nueve alcaldes buscarán consensuar una postura y asumir medidas dentro del marco de la legalidad para obtener respuestas del Gobierno.

La reunión de esta jornada será exclusivamente entre autoridades municipales. Sin embargo, Humérez adelantó que posteriormente podrían convocar al ministro de la Presidencia, al viceministro de Autonomías y al presidente Rodrigo Paz para abordar las demandas.

Además, anunció que la próxima semana se reunirán con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y las nueve asociaciones departamentales para analizar la situación desde el sistema asociativo municipal.