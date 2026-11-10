El Ministerio Público abrió una investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo de dos personas sin vida, ambas con impactos de bala, en inmediaciones del Parque Ecológico de la ciudad de Oruro. Según el informe preliminar, las víctimas serían funcionarios policiales y el hombre señalado como quien habría activado el arma de fuego también perdió la vida.

El fiscal departamental de Oruro, Franz Zulmer Villegas Chávez, informó que el hecho fue reportado el lunes 9 de noviembre, luego de que ambas personas fueran encontradas en plena vía pública sin signos vitales.

“Ciertamente, hemos recibido un informe de un hecho violento que se habría suscitado el día de ayer (lunes 9 de noviembre), donde dos personas se encontraban en vía pública, por inmediaciones del Parque Ecológico sin signos vitales. A ese efecto, el equipo multidisciplinario constituido por el fiscal y además médico forense se ha constituido al lugar y han podido establecer del levantamiento del cadáver que ambas personas han fallecido por impactos de bala”, explicó la autoridad.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, uno de los involucrados sería un funcionario policial de sexo masculino, quien habría accionado el arma de fuego. La otra persona, identificada preliminarmente como víctima, también sería integrante de la institución policial, según las versiones recogidas de sus familiares.

“El cual se encuentra en proceso de investigación y en todo caso se va a realizar la autopsia legal pertinente y por informes policiales investigativos se establece que en todo caso el que activa el revólver es un funcionario policial de sexo masculino del cual la víctima también consideramos es un funcionario policial, esto por versión de los familiares”, agregó Villegas Chávez.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cementerio General de Oruro, donde se realizarán los procedimientos médico-legales correspondientes para establecer mayores detalles sobre las circunstancias de las muertes.

Fiscalía confirma investigación por feminicidio

Consultado sobre la tipificación del caso, el fiscal departamental confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación por el delito de feminicidio. Asimismo, indicó que el presunto autor también habría acabado con su vida.

“Sí, se ha tipificado como un delito de feminicidio, sin embargo, de aquello precisamente el autor de este hecho también se ha quitado la vida. Pero el Ministerio Público por el principio de objetividad para descartar si hay otras personas partícipes del hecho se ha procedido a la investigación, ya a la conclusión de la investigación se establecerá la responsabilidad de esta persona o de otras personas”, concluyó.