Rodrigo Paz confirma que no asistirá a la sesión inaugural de la Legislatura convocada por Edmand Lara

El presidente Rodrigo Paz confirmó que no asistirá a la sesión inaugural de la Legislatura 2026-2027, convocada por el vicepresidente Edmand Lara para este miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

A través de una carta enviada el 9 de noviembre, Paz explicó que ya cumplió con su obligación constitucional al remitir el informe escrito sobre el curso y estado de la Administración Pública, correspondiente a su primer año de gestión.

En la nota dirigida a Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa, el mandatario precisó que el documento fue recibido por la Vicepresidencia el pasado 6 de noviembre y estuvo acompañado de las respectivas memorias ministeriales.

El jefe de Estado sostuvo que el numeral 12 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado establece la presentación de un informe escrito, por lo que considera que cumplió con esa previsión constitucional.

“De esta manera, se ha dado cumplimiento a la previsión constitucional en los términos expresamente establecidos, que contemplan la presentación de un informe escrito”, señala la carta.

Viaje a Turquía por la COP31

Otro de los motivos expuestos por Paz para justificar su ausencia es su participación en la Cumbre de Líderes Mundiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrollará desde este 11 de noviembre en Antalya, en Turquía.

En la carta, el presidente señaló que su presencia en esa agenda internacional le impide participar en la sesión inaugural de la nueva legislatura.

“Cuya agenda internacional requiere mi presencia, motivo por el cual no me será posible participar de la sesión convocada”, expresó en la nota dirigida al vicepresidente.

Pese a declinar la invitación, Paz expresó su respeto a la Asamblea Legislativa Plurinacional y manifestó su disposición de mantener relaciones de coordinación y cooperación institucional, en el marco de la independencia y las competencias de cada órgano del Estado.

La invitación fue cursada oficialmente por el vicepresidente Edmand Lara para la primera sesión de la Legislatura 2026-2027, prevista para este miércoles a las 10:00.