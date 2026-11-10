Un hallazgo que despierta curiosidad y abre nuevas interrogantes sobre el pasado de la Chiquitania. En el municipio de San José de Chiquitos, Santa Cruz, fueron identificadas pinturas rupestres y una misteriosa cavidad sellada con piedras, un descubrimiento que ahora será investigado por especialistas para conocer su antigüedad y relevancia histórica.

El sitio será evaluado en enero de 2027 por expertos en arqueología, quienes tendrán la tarea de estudiar las pinturas y determinar el valor patrimonial de este espacio.

Desde el municipio destacaron que el descubrimiento representa una oportunidad para fortalecer el turismo y promover la conservación de los recursos naturales y culturales de la región.

Alan Javier Poquiviqui, jefe de la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, explicó que el reconocimiento del lugar se realizó con el acompañamiento de técnicos de la Gobernación, guardaparques del CAIA y de Santa Cruz la Vieja, además de representantes de las comunidades cercanas.

El siguiente paso será establecer la antigüedad de las pinturas mediante una evaluación especializada. Paralelamente, el Gobierno Municipal trabajará en la categorización e inventario del sitio para que pueda ser incorporado como un nuevo atractivo turístico.

Foto Red Uno

Una de las propuestas que surgió entre los habitantes de la zona es convertir el lugar en un área protegida, con el objetivo de preservar este patrimonio para las futuras generaciones.

El descubrimiento no es el único atractivo de este rincón de la Chiquitania. El acceso al sitio comprende aproximadamente cuatro kilómetros de recorrido desde la comunidad, acompañado por un río de agua dulce y una vertiente que se conserva en buenas condiciones.

“Efectivamente, en todo el trayecto, que son aproximadamente cuatro kilómetros de distancia desde la comunidad hasta el lugar, hay un espectacular recorrido que te acompaña, un río cuya agua dulce se conserva bien y es la que le da la vertiente de agua a este lugar”, explicó Poquiviqui.

Desde la Dirección de Turismo también anunciaron que realizarán una evaluación para definir cómo apoyar a las comunidades en la habilitación del sendero y las condiciones necesarias para recibir visitantes.

El Gobierno Municipal considera que este espacio tiene un importante potencial para desarrollar actividades de turismo de aventura, rural y comunitario.

El compromiso, según el responsable de Turismo, es trabajar junto con las dos comunidades de la zona para mejorar el acceso y promover un modelo de conservación en el que los propios habitantes participen en el cuidado del patrimonio natural y arqueológico.

“Que los mismos comunarios se conviertan en los guardaparques y salvaguardas de estos espacios que son parte de la naturaleza”, manifestó.