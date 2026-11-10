El exfiscal Julio César Porras llegó este martes a dependencias de la Fiscalía de Sustancias Controladas para prestar su declaración informativa en calidad de testigo dentro de las investigaciones del denominado caso 'maletas'. Antes de ingresar, aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades y responder a las consultas relacionadas con este proceso.

A su llegada, Porras fue abordado por los medios de comunicación, pero pidió comprensión y evitó adelantar detalles sobre el contenido de su declaración.

“Este es el caso, maletas, entonces vamos a escuchar”, manifestó antes de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía.

Consultado sobre si aportará con toda la información que tenga para contribuir al esclarecimiento de los hechos, el exfiscal respondió de manera afirmativa: “Por supuesto, estoy abierto siempre”.

Porras, quien también se desempeñó como coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas, fue convocado en calidad de testigo para brindar información que pueda contribuir al avance de las investigaciones.

La jornada de declaraciones también contempla la comparecencia del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada; Mauricio Requena y la exfiscal de materia Delmy Guzmán, quienes forman parte de las diligencias previstas por el Ministerio Público.