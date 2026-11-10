Cuidado con lo que descargas: estas aplicaciones podrían facilitar el robo de tus datos bancarios

Seis aplicaciones que se presentan como servicios gratuitos de VPN fueron vinculadas a una gigantesca red de dispositivos infectados utilizada por ciberdelincuentes para realizar ataques informáticos, fraudes y otras actividades ilegales.

La advertencia fue difundida por la empresa de ciberseguridad Kaspersky, también figura en una alerta del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Las aplicaciones identificadas son MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN. Según Kaspersky, los dispositivos en los que se instalaron estos programas podían convertirse en servidores proxy para canalizar el tráfico de terceros sin que sus propietarios lo supieran.

La red, conocida como 911 S5, llegó a reunir alrededor de 19 millones de direcciones IP únicas en más de 190 países. Sus administradores comercializaban el acceso a esos dispositivos para que otros delincuentes los utilizaran en ciberataques, lavado de dinero y fraudes masivos, de acuerdo al portal TN.

¿Cómo funcionan estas aplicaciones?

Las VPN legítimas permiten cifrar la conexión a internet y ocultar la dirección IP para brindar mayor privacidad. Sin embargo, las aplicaciones señaladas fueron utilizadas para convertir los dispositivos de sus usuarios en servidores proxy que redirigían el tráfico de otras personas.

El FBI explicó que esta puerta de acceso permitía a los delincuentes realizar actividades como fraude financiero, robo de identidad y otros delitos, haciendo que sus operaciones parecieran provenir de los dispositivos de las víctimas.

El FBI publicó instrucciones para identificar y eliminar estos programas. Su guía detalla cómo buscarlos en el Administrador de tareas y en la lista de programas instalados en equipos con Windows.

¿Cómo proteger tus datos?

Kaspersky recomienda evitar la descarga de VPN gratuitas de procedencia dudosa, utilizar servicios de empresas confiables y mantener los dispositivos protegidos con herramientas de seguridad.

También aconseja tener cuidado con las aplicaciones que prometen proteger la privacidad sin ofrecer información clara sobre su funcionamiento.