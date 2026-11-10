La NASA ofrece $us 1 millón a estudiantes que diseñen su futura base lunar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó una convocatoria que ofrece $us 1 millón en premios para que estudiantes de secundaria y educación superior de Estados Unidos presenten propuestas para diseñar la futura Base Lunar, un puesto avanzado que la agencia proyecta construir cerca del Polo Sur de la Luna.

El anuncio se realizó el domingo 8 de noviembre de 2026, durante un acto de Max Power en el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La iniciativa forma parte de los preparativos para establecer una presencia humana permanente en la superficie lunar, donde los astronautas podrán vivir, trabajar y desarrollar actividades de exploración. Además, la infraestructura servirá como plataforma para futuras misiones tripuladas a Marte, según el portal Infobae.

Seis áreas para diseñar la Base Lunar

Los equipos participantes deberán desarrollar propuestas que respondan a seis funciones fundamentales para el funcionamiento de la futura base:

Generación y almacenamiento de energía.

Construcción de infraestructura.

Sistemas de soporte vital.

Movilidad en la superficie lunar.

Redes de comunicaciones.

Seguridad de los astronautas.

La competencia tendrá varias fases y permitirá presentar estudios comparativos, propuestas conceptuales y exposiciones dirigidas a las partes interesadas.

La convocatoria no exige experiencia previa en ingeniería ni en áreas técnicas, por lo que también podrán participar estudiantes de distintas disciplinas.

Inscripciones hasta enero de 2027

Los interesados deberán registrarse en inglés a través de la plataforma NASA STEM Gateway. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 de enero de 2027.

Según la NASA, el desafío busca fortalecer las capacidades técnicas de las nuevas generaciones y acercar a los estudiantes a oportunidades profesionales dentro de la industria aeroespacial.

Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar, señaló que las ideas de los participantes permitirán explorar soluciones para las necesidades de los futuros habitantes de la Luna.

La NASA proyecta que la Base Lunar sea el primer puesto avanzado de la humanidad en la Luna. Mediante misiones tripuladas y no tripuladas, junto con sus socios, busca desarrollar la infraestructura necesaria para mantener presencia humana, impulsar la investigación científica y avanzar en la exploración espacial.