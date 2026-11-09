La NASA busca astronautas para viajar a la Luna y Marte: estos son los requisitos

La NASA abrió una nueva convocatoria para incorporar astronautas a su cuerpo de vuelo, con miras al programa Artemis, la construcción de una futura base lunar y las primeras misiones tripuladas a Marte. Los interesados tienen plazo hasta las 23:59 del 3 de diciembre de 2026 para presentar su postulación.

La agencia espacial de Estados Unidos busca nuevos candidatos en un momento de expansión de sus misiones de exploración. Actualmente cuenta con apenas 32 astronautas en actividad, una cifra que considera insuficiente para afrontar los próximos desafíos espaciales.

La convocatoria fue anunciada el sábado y está dirigida a personas que cumplan requisitos académicos, profesionales y físicos. Los seleccionados deberán prepararse para operar en la superficie lunar, vivir y trabajar más allá de la órbita terrestre y participar en futuras expediciones a Marte.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

De acuerdo con el comunicado oficial de la NASA, los aspirantes deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser ciudadanos estadounidenses.

Contar con un título de posgrado equivalente a una maestría en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), de una institución acreditada.

Tener al menos tres años de experiencia profesional en su especialidad.

Superar un examen físico para misiones espaciales de larga duración.

Demostrar capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

La exigencia académica también puede cumplirse con al menos dos años de estudios de doctorado en una disciplina técnica, un título de medicina, enfermería avanzada o medicina osteopática, o la finalización de un programa de piloto de pruebas reconocido a nivel nacional.

En el caso de los pilotos, la experiencia profesional puede acreditarse mediante horas de vuelo: 750 horas como piloto al mando en aviones de alta performance, 1.500 horas totales en otras aeronaves de ala fija o 1.000 horas en helicópteros, de las cuales al menos 300 deben ser como piloto al mando.

¿Cómo postularse y cuánto dura el entrenamiento?

Los interesados pueden registrarse a través del sitio web oficial de la NASA. El plazo para presentar solicitudes vence a las 23:59, hora del este de Estados Unidos, del jueves 3 de diciembre de 2026.

La agencia prevé concluir el proceso de selección a finales de 2027. Los elegidos comenzarán su entrenamiento a principios de 2028, con una preparación obligatoria de aproximadamente dos años.

Sin embargo, completar la formación no significa viajar inmediatamente al espacio. Pueden pasar varios años antes de que un astronauta participe en su primera misión.

Frank Rubio, integrante de la tripulación de Artemis III y poseedor del récord estadounidense de permanencia continua en el espacio, con 371 días, advirtió que viajar a la Luna representa apenas una pequeña parte del trabajo. La convocatoria forma parte de los preparativos del programa Artemis, con el que la NASA busca regresar a la superficie lunar después de más de medio siglo y establecer las condiciones para futuras expediciones tripuladas a Marte.