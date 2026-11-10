¿Quieres tener Starlink en casa? Conoce los descuentos y precios por noviembre

Starlink lanzó una promoción con un 30% de descuento en la compra de equipos y el servicio de internet residencial. La oferta estará vigente hasta el 30 de noviembre y contempla dos modalidades de conexión.

La primera opción es Residencial Lite, que ofrece velocidades de descarga de hasta 200 Mbps, orientada al uso cotidiano en el hogar.

Su tarifa mensual parte de Bs 343, mientras que el plan Residencial tiene un costo promocional de Bs 455 al mes y permite alcanzar velocidades superiores a los 400 Mbps.

Ambas alternativas están destinadas a usuarios que necesitan conexión para actividades como streaming, videollamadas, trabajo desde casa y otras tareas que requieren acceso a internet. La disponibilidad de los planes está sujeta a la cobertura en áreas seleccionadas.

Un aspecto importante de la promoción es que el equipo Starlink no está incluido en la mensualidad y debe adquirirse por separado.

El kit Standard 4X tiene un precio de Bs 2.436, pero con el descuento del 30% en hardware, sumado al envío, la gestión y los impuestos, el monto inicial a pagar es de Bs 2.210.

La promoción está disponible en áreas seleccionadas y los interesados podrán registrarse hasta el 30 de noviembre, fecha límite establecida por la compañía para acceder a los descuentos.