WhatsApp prepara el envío de fotos y videos sin compresión: todo sobre la nueva función en desarrollo

Enviar fotografías y videos por WhatsApp sin que el sistema aplique su clásica compresión automática ha sido una de las demandas históricas de sus usuarios. Aunque la plataforma introdujo en el pasado la opción de enviar contenido en "Calidad HD", nuevos reportes indican que Meta trabaja en una vuelta de tuerca aún mayor: permitir el envío de archivos multimedia en su calidad original, es decir, sin pérdida de ningún tipo.

¿Cómo funcionará esta nueva opción?

De acuerdo con hallazgos recientes en las versiones de prueba (beta) de la aplicación, el servicio busca sumar una alternativa que se distinga tanto del formato estándar como de la alta definición, según informa el portal TN.

Con esta modalidad, el destinatario recibirá la imagen o el video exactamente con el mismo peso, resolución y detalles con los que fue capturado o guardado en el dispositivo del remitente. No obstante, los reportes especializados apuntan a que esta herramienta estaría reservada exclusivamente para los suscriptores de los planes de pago de la plataforma, como WhatsApp Plus o el servicio de suscripción orientado a cuentas comerciales y avanzadas, y contará con ciertos límites razonables de tamaño y resolución para evitar saturar las transferencias.

Por el momento, la función se encuentra en fase de desarrollo dentro de los entornos de prueba, y la compañía matriz, Meta, aún no ha anunciado una fecha oficial para su despliegue global.

La alternativa actual: cómo enviar archivos sin perder calidad gratis

Para los usuarios que no deseen esperar al lanzamiento oficial de esta función ni adquirir una suscripción paga, existe un método sencillo y efectivo que ya se puede utilizar en la aplicación, tanto en iOS como en Android:

Abrir un chat en WhatsApp y pulsar el botón para adjuntar elementos (el ícono del clip o el signo "+"). En lugar de seleccionar "Galería" o "Fotos", elegir la opción "Documento". Buscar la imagen o video en el almacenamiento interno del teléfono y enviarlo.

Al utilizar este procedimiento, el sistema trata al archivo como un documento plano y evita la compresión automática que la aplicación aplica por defecto a las fotografías comunes. Si bien el proceso requiere navegar por las carpetas del teléfono en lugar de usar la galería tradicional, el resultado final garantiza que el contenido llegue intacto a su destino de forma completamente gratuita.