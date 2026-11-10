Lo que debía ser una jornada de fe y unidad para miles de personas se convirtió en una noche de terror. El pasado lunes 9 de noviembre, el Festival de la Paz —uno de los eventos religiosos más concurridos del noreste de Brasil, celebrado en la ciudad de Sobral (estado de Ceará)— se vio brutalmente interrumpido por un hecho de violencia armada que dejó como saldo la muerte de un joven y momentos de caos colectivo.

La víctima fue identificada como Antônio da Silva Mendes Neto, de 20 años, quien se encontraba trabajando en el control vehicular y ordenamiento del estacionamiento de la Arena Aeroporto. De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recopilados por la prensa local, el joven fue abordado por delincuentes armados en la zona externa del recinto y recibió múltiples disparos. Tras ser alcanzado, intentó correr para ponerse a salvo, pero a los pocos metros se desvaneció y falleció en el lugar.

Autoridades locales confirmaron que el joven trabajador no registraba antecedentes penales. Tras el ataque, efectivos de la Policía Militar mantuvieron un enfrentamiento e intercambio de disparos con el sospechoso, quien pese a la persecución logró darse a la fuga.

El evento en el Arena Aeroporto de la ciudad de Sobral fue multitudinario - Créditos: @Festival da Paz

Tensión en vivo: presentadores agachados y oraciones al aire

La gravedad del ataque repercutió de inmediato en el escenario principal, desde donde se realizaba una transmisión en vivo a través de YouTube para miles de espectadores. Al escucharse las detonaciones, la tensión apoderó a la producción: músicos y presentadores debieron agacharse en la tarima, protegerse tras las estructuras y rezar un Padre Nuestro, mientras de fondo se registraban los gritos y la estampida de la multitud que buscaba refugio.

Tras un corte temporal de las imágenes, la señal regresó con un llamado a la calma por parte de los conductores:

"Acabamos de recibir la confirmación del equipo de producción de que podemos mantener la calma. No ha ocurrido nada dentro del recinto del festival. Todo está bajo control (...), les pedimos a todos que mantengan la calma, porque necesitamos orar por la paz".

Ante la conmoción causada por el crimen en pleno evento multitudinario, la organización del evento y las autoridades estatales emitieron firmes pronunciamientos:

Organización del Festival da Paz: A través de un comunicado oficial, la Oficina de Comunicación expresó su "más profundo pesar y su enérgico repudio ante el acto de agresión desmedida", solidarizándose con la familia del joven y agradeciendo el rápido despliegue de las fuerzas de seguridad para resguardar a los asistentes.

Gobierno de Ceará: El gobernador Elmano de Freitas anunció la movilización de contingentes adicionales a la zona a través de su cuenta en X: "He dado instrucciones al secretario de Seguridad para que envíe más refuerzos policiales, todo el personal y el equipo necesarios, y que permanezcan en Sobral hasta que se logre la pacificación total. Tolerancia cero para estos criminales que amenazan la paz".

Los peritos del equipo forense y efectivos de la policía continúan con la recolección de pruebas e investigaciones para dar con los responsables del asesinato.