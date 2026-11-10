(Video) Así fueron los momentos de tensión entre policías y comunarios en Ixiamas

Momentos de tensión y enfrentamientos se registraron este martes 10 de noviembre entre efectivos policiales y comunarios del municipio de Ixiamas, al norte de La Paz, durante un operativo para ejecutar una orden de aprehensión contra un ciudadano de la región.

Las imágenes difundidas sobre lo ocurrido muestran la tensión que se vivió en la población, donde la intervención policial provocó la reacción de los habitantes, quienes posteriormente retuvieron a funcionarios del Ministerio Público y de la Policía y los sometieron al cepo.

Según los reportes desde el lugar, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, mientras el conflicto se extendía a diferentes sectores de Ixiamas.

Gasificación en la plaza y la tranca de Ixiamas

El periodista Irgen Rosas, de Radio Unión, informó que los enfrentamientos se registraron principalmente en dos puntos de la población: la plaza principal y la tranca de ingreso y salida.

“Hemos tenido dos puntos que han sido gasificados, se usaron agentes químicos tanto en la plaza como en la tranca de entrada y salida a la población de Ixiamas”, relató.

De acuerdo con el reporte, la intervención en la tranca fue más intensa debido a la concentración de gases lacrimógenos, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Los incidentes se produjeron cuando los policías intentaban ejecutar una orden de aprehensión relacionada con un proceso judicial que provocó el rechazo de un grupo de comunarios.

Comunarios sometieron al cepo a funcionarios

Tras los enfrentamientos, pobladores retuvieron a un fiscal y efectivos policiales, quienes fueron sometidos al cepo bajo mecanismos de justicia originaria tacana.

El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, denunció que los funcionarios habrían sido agredidos y trasladados contra su voluntad durante los incidentes.

Según el Ministerio Público, el conflicto se originó después de la ejecución de una orden de aprehensión vinculada con una investigación por la muerte de una persona.

Las autoridades expresaron su preocupación por la integridad física de los retenidos y solicitaron que el conflicto se resolviera mediante el diálogo.

Funcionarios fueron liberados tras los incidentes

Horas después de los enfrentamientos, el reporte desde Ixiamas confirmó que los funcionarios sometidos al cepo recuperaron su libertad.

“Ya están libres. Tres policías también están libres”, señaló Rosas, quien informó además sobre la liberación de un juez y un fiscal.

Sin embargo, todavía se espera un informe oficial que precise el número total de funcionarios retenidos y las circunstancias en las que fueron liberados.