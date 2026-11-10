Conoce los requisitos clave para acceder a la Renta Dignidad

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo reiteró la vigencia y alcances de la Renta Dignidad, orientada a garantizar un sustento económico digno y solidario para los adultos mayores del país.

A través de sus canales institucionales, la entidad enfatizó que este beneficio está destinado prioritariamente a las personas de 60 años cumplidos o más.

Requisitos y perfiles de los beneficiarios

De acuerdo con la información oficial emitida por la Gestora Pública, son beneficiarias de la Renta Dignidad todas las personas mayores de 60 años que cumplan con las siguientes condiciones:

Sin relación laboral en el sector público: No ser trabajadores dependientes que perciban una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado (TGN).

Sin relación laboral en el sector privado: No ser trabajadores dependientes del sector privado.

Sin vínculos societarios o directivos: No ser accionistas, socios y/o directores de sociedades comerciales que cuenten con Registro de Comercio.

La Gestora Pública recordó que se encuentra bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Para consultas o información detallada sobre el acceso a este beneficio, la ciudadanía puede comunicarse a la línea gratuita 800 10 1610 o ingresar a su portal web oficial www.gestora.bo.

Información sobre los requisitos para acceder a la Renta Dignidad en Bolivia. Foto: Gestora.