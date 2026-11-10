Alistan nueva plataforma para recibir denuncias de corrupción; reportan 24 casos contra fiscales

El Viceministerio de Transparencia prepara el lanzamiento de una nueva plataforma digital para facilitar la recepción de denuncias por posibles hechos de corrupción en instituciones públicas. El anuncio fue realizado por el viceministro Yamil García, quien informó que hasta la fecha esa repartición recibió 65 denuncias relacionadas con distintas instancias del sistema de administración de justicia.

Del total, 24 denuncias corresponden a fiscales, 25 a autoridades judiciales, 13 a funcionarios del Consejo de la Magistratura y Derechos Reales, y tres a efectivos de la Policía Boliviana.

García señaló que los casos contra fiscales están siendo gestionados por el Viceministerio y que también serán comunicados al Ministerio Público para que, dentro de sus competencias, examine la situación de los denunciados.

“Estas 24 denuncias están siendo gestionadas, pero de la misma manera también se va a comunicar ante el Ministerio Público la existencia de estas 24 denuncias”, manifestó.

La autoridad indicó que se solicitará a esa institución evaluar la continuidad de los fiscales denunciados, en función de los antecedentes y las acciones que correspondan.

Asimismo, aclaró que la nueva plataforma no estará limitada al Órgano Judicial o al Ministerio Público, sino que recibirá reportes sobre posibles hechos de corrupción en cualquier entidad estatal, incluidos los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además de gobernaciones y alcaldías.

El anuncio se realizó en el marco de la presentación de dos investigaciones por presuntas irregularidades en el INE de Potosí y la Caja Nacional de Salud, casos por los que el Viceministerio informó que ya presentó denuncias penales ante el Ministerio Público.