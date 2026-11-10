Inspeccionan oficinas de Parque y Jardines donde grabaron a personas contando dinero en efectivo

Personal de la Dirección Municipal de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción realizó este martes una inspección en las oficinas de Parque y Jardines que eran ocupadas por el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de la investigación por el presunto conteo de una importante cantidad de dinero en efectivo dentro de dependencias municipales.

El director municipal de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, Luis Alberto Vaca Bejarano, informó que el personal se trasladó hasta el lugar durante la mañana para efectuar el registro y la verificación del espacio donde se habría producido el hecho que tomó estado público a través de un video.

“Sí, hoy en horas de la mañana fue personal de anticorrupción a desarrollar el registro del lugar de los hechos donde se grabó eso que es de conocimiento público donde el exalcalde y otras personas estaban contando dinero en presencia del exalcalde en la oficina de Parque y Jardines”, manifestó Vaca.

Durante la intervención se tomaron fotografías y se registraron las características del ambiente para establecer dónde se desarrollaron los hechos. Según explicó la autoridad, estos elementos serán parte de los informes que posteriormente deberán elaborar la Policía y los investigadores.

Vaca confirmó que existe una investigación abierta y que la denuncia presentada contra Fernández es por el presunto delito de concusión.

“Sí, hay una investigación abierta, hay una denuncia por delito de concusión contra el exalcalde don Johnny Fernández”, afirmó en contacto con Notivisión.

El director municipal señaló que corresponde al Ministerio Público y a la Policía definir qué personas serán convocadas a declarar en calidad de testigos. Asimismo, expresó su expectativa de que quienes sean citados colaboren con las investigaciones para esclarecer el origen y el propósito del dinero que aparece en las imágenes.

En ese sentido, cuestionó que se haya contado dinero en efectivo dentro de una oficina municipal, debido a que, según explicó, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra no realiza normalmente sus operaciones financieras mediante el manejo de efectivo.

“Lo importante aquí es que la población cruceña y el país sepa qué hacía ese montón de dinero en efectivo contándose en oficinas del gobierno municipal porque para que la gente lo comprenda el gobierno municipal no maneja plata en efectivo, todo se maneja por cuentas bancarias”, sostuvo.

Agregó que, en caso de que se requiera realizar algún pago, los procedimientos habituales contemplan el uso de cheques o transferencias bancarias.

“Entonces, ¿qué hacía tanto dinero en efectivo contándose en oficina del despacho del alcalde en presencia de esas personas y en presencia del exalcalde municipal que en ese momento era alcalde?”, cuestionó.