Policía despliega efectivos en institutos técnicos de El Alto para evitar bloqueos

La Policía desplegó efectivos en institutos técnicos y tecnológicos de la ciudad de El Alto para prevenir posibles manifestaciones y bloqueos relacionados con las medidas de presión del Magisterio Urbano, en el marco del estado de excepción.

El comandante de la EPI Satélite, Luis Fernando Guizada, informó que los uniformados resguardan el Instituto Mejillones, ubicado en Ciudad Satélite, además de otros establecimientos educativos ante posibles movilizaciones.

El jefe policial señaló que, cerca de las 11:00, en inmediaciones de Faro Murillo, un grupo de padres de familia de la unidad educativa Murillo intentó realizar un bloqueo. Sin embargo, los efectivos intervinieron y persuadieron a las personas para evitar la interrupción del tránsito.

“Se ha persuadido a estas personas para que eviten realizar el bloqueo y corten el flujo vehicular en esa zona”, explicó Guizada.

Asimismo, indicó que el despliegue policial se extendió a otros distritos de El Alto para prevenir situaciones que puedan alterar el orden público. Ante posibles intentos de bloqueo, aseguró que los efectivos buscarán primero dialogar con los movilizados.

“Se va a conversar, se va a persuadir en caso que haya gente que quiera realizar algún bloqueo de las vías”, afirmó.