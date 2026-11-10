Dólar paralelo en Bolivia: estos son los precios de compra y venta este martes 10 de noviembre

Quienes tienen previsto comprar o vender dólares en Bolivia deben tomar en cuenta las últimas referencias del mercado paralelo, donde se reportan diferencias en los precios de compra y venta de la moneda estadounidense. Los registros de este martes 10 de noviembre muestran cotizaciones que varían entre Bs 11,87 y Bs 11,99, según los horarios de publicación.

De acuerdo con uno de los últimos reportes difundidos durante la jornada, el dólar se cotiza en Bs 11,87 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

El dólar paralelo en Bolivia se cotizó a Bs 11,87 para la compra y Bs 11,97 para la venta este 10 de noviembre de 2026.

Sin embargo, otro registro, publicado a las 5:56, presenta valores ligeramente superiores: Bs 11,97 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Estas cifras reflejan diferencias entre los reportes disponibles, por lo que resulta conveniente revisar las cotizaciones antes de concretar una operación. Aunque los montos varían por pocos centavos, pueden representar una diferencia al cambiar cantidades mayores de dinero.

¿Cuál es el precio del dólar oficial en Bolivia?

En el mercado oficial, el Banco Central de Bolivia (BCB) establece un tipo de cambio de Bs 11,75 por dólar, correspondiente al 10 de noviembre de 2026.

El tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia fue de Bs 11,75 por dólar el 10 de noviembre de 2026.