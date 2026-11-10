Caso Maletas: Delmy Guzmán fue convocada como testigo, pero su defensa dice que no fue notificada

La exfiscal Delmy Guzmán fue citada para este martes 10 de noviembre, a las 14:00, con el objetivo de prestar su declaración en calidad de testigo. Sin embargo, desde su entorno legal aseguran que no fue notificada formalmente, situación que genera incertidumbre sobre su comparecencia ante las autoridades.

La convocatoria se produce después de los allanamientos realizados en inmuebles vinculados a Guzmán, en los que la Policía y el Ministerio Público procedieron al secuestro de documentación.

La exfuncionaria había manifestado anteriormente su disposición a colaborar con las investigaciones y aseguró que sus actuaciones dentro del caso se encuentran respaldadas por informes oficiales.

De acuerdo con la información conocida sobre la convocatoria, Guzmán debe prestar su declaración este martes en el marco de las investigaciones por el denominado caso Maletas.

La citación fue señalada para las 14:00 y establece su participación en calidad de testigo.

Ramiro Hernani, abogado que ha intervenido en representación de familiares de Guzmán, cuestionó la información sobre la convocatoria.

“Ella no ha sido notificada con este proceso”, afirmó.

El jurista explicó que actualmente están reuniendo documentación para presentarla ante las autoridades y solicitar la devolución de documentos personales retirados durante los allanamientos.

“Estamos juntando la documentación para poder presentarse y solicitar la devolución de documentos personales que no tienen nada que hacer en este caso”, manifestó.

Hernani también sostuvo que han mantenido una actitud de cooperación frente a las actuaciones investigativas.

“Siempre hemos mostrado una actitud sumisa a las investigaciones”, señaló, en referencia a su disposición de permitir las diligencias.

Otro de los reclamos se relaciona con la documentación retirada durante los procedimientos policiales.

Según Hernani, parte de los papeles secuestrados corresponden a asuntos personales y no tendrían relación con los hechos investigados.

El abogado indicó que están preparando los respaldos necesarios para solicitar su devolución por las vías correspondientes.

También expresó que la información proporcionada durante los allanamientos fue limitada.

“Se hace mención en el mandamiento de allanamiento a un proceso seguido contra el exfiscal general, pero otro dato no tenemos conocimiento”, explicó.

La convocatoria se produce después de que el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmara la destitución de Guzmán por disposición de la Fiscalía General del Estado.