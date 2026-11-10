La Paz: Maestros urbanos marchan hacia el Ministerio de Educación en segundo día de paro

Los maestros urbanos protagonizaron este martes una nueva marcha por el centro de la ciudad de La Paz, en cumplimiento de la segunda jornada del paro nacional de 48 horas. La movilización pasó por el Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés y avanzó por la avenida Arce con dirección al Ministerio de Educación.

Los profesores mantienen sus medidas de presión en rechazo a la propuesta de descentralización educativa. Entre sus demandas también está la renuncia de la principal autoridad del Ministerio de Educación.

Durante la jornada, la marcha generó restricciones momentáneas en el tránsito vehicular, principalmente en la avenida Arce, donde se desplegó personal policial para resguardar la movilización y evitar incidentes.

En otros sectores del centro paceño, como la avenida Mariscal Santa Cruz, el Obelisco y las calles Murillo, Almirante Grau y Colón, la circulación vehicular volvió a la normalidad después del paso de los movilizados.

Entretanto, el Magisterio Urbano de La Paz cumple su octavo día de piquete de huelga de hambre en instalaciones de la Casona del Magisterio Departamental, mientras continúan las protestas contra las medidas planteadas por el Gobierno.