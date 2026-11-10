En medio del estrés, las responsabilidades y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, encontrar un momento para uno mismo se vuelve cada vez más importante. Con esa idea nace Vital Flow, una propuesta impulsada por Carmen Ribera que invita a las personas a regalarse una pausa, explorar sus emociones y disfrutar de experiencias que combinan respiración consciente, movimiento, música, sonidos y cacao.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de relajación y conexión personal mediante actividades que integran distintas prácticas de bienestar.

Su propietaria explica que el objetivo es que los participantes puedan dejar de lado, por un momento, las preocupaciones diarias y concentrarse en su cuerpo, su respiración y sus sensaciones.

Carmen Ribera señaló que Vital Flow combina diferentes técnicas de respiración con movimiento corporal y música.

“Vital Flow es una fusión de respiraciones, de diferentes tipos de respiraciones, como holotrópica, como respiraciones tántricas, acompañadas de movimiento y música”, señaló.

Ribera añadió que la propuesta también incorpora prácticas inspiradas en la activación de la kundalini, concepto asociado a determinadas tradiciones espirituales.

Según explicó, muchas veces las responsabilidades y preocupaciones hacen que se pierda la costumbre de prestar atención a las necesidades personales.

“Estamos desconectados de nuestro cuerpo, desconectados de nuestras emociones”, manifestó.

Por ello, propone dedicar momentos específicos al descanso y la introspección.

Otro de los elementos de Vital Flow es el uso de sonidos producidos por instrumentos como los cuencos.

Esta práctica, conocida habitualmente como sound healing o baño de sonido, se utiliza en distintas experiencias de meditación y relajación.

Ribera considera que las vibraciones son importantes para favorecer una sensación de armonía y conexión interior.

Vital Flow también incorpora el cacao como parte de sus encuentros de bienestar.

La propuesta combina esta experiencia con ejercicios de respiración, momentos de introspección y movimiento corporal.

La intención es generar un ambiente en el que los asistentes puedan compartir una experiencia diferente y dedicar tiempo a su bienestar personal.

Shadow Flow confirma una segunda fecha

Después de una primera experiencia, los organizadores anunciaron un nuevo encuentro denominado Shadow Flow, previsto para el 12 de diciembre.

La actividad está dirigida a quienes no pudieron participar anteriormente y a quienes desean repetir la experiencia.

Esta nueva sesión buscará explorar el mundo interior y reconocer emociones mediante prácticas de respiración consciente, movimiento corporal, sonidos y cacao.

Foto Vital Flow.