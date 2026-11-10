Ministerio de Gobierno pide investigar a la esposa de Roger Mariaca y su defensa cuestiona la solicitud

El caso que involucra al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, suma un nuevo capítulo. El Ministerio de Gobierno solicitó ampliar la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas contra su esposa, una petición que fue cuestionada por el abogado defensor, Jerjes Justiniano, quien considera que se trata de un abuso porque ella no habría formado parte de las funciones que desempeñó Mariaca como autoridad.

La solicitud fue presentada ante el Ministerio Público, que deberá definir si admite el pedido y dispone la ampliación de las investigaciones. Mientras se espera una decisión, la defensa anunció que realizará una representación para cuestionar la inclusión de la esposa del exfiscal en el proceso.

“Sí, hemos tomado conocimiento de esa solicitud del Ministerio de Gobierno. No sabemos todavía cuál ha sido la decisión del Ministerio Público, a ver si va a admitir, no va a admitir, si va a ampliar. De nuestra parte vamos a hacer una representación porque obviamente la esposa del señor Mariaca tiene esa vinculación. Es su esposa, no es o no ha sido, digámoslo así, parte del trabajo que ha desarrollado el señor Mariaca”, señaló Justiniano.

El abogado también explicó que la investigación contra Roger Mariaca está relacionada con una presunta organización criminal que, según la acusación, habría encubierto y facilitado el tráfico de sustancias controladas cuando él ejercía como fiscal general del Estado.

Sin embargo, Justiniano sostuvo que su defendida no ocupó ningún cargo dentro del Ministerio Público y que sus bienes no tendrían relación con las actividades que se investigan.

“El señor Mariaca se lo está acusando por supuestamente pertenecer a una organización criminal que habría encubierto y facilitado el tráfico de sustancias controladas en su calidad de fiscal general del Estado. La esposa no era fiscala. Ella tiene, hasta donde tengo entendido, un bien inmueble, que es donde ella vive, y un vehículo”, agregó.

En esa misma línea, el jurista aseguró que ambos bienes fueron adquiridos con recursos provenientes del trabajo de la esposa del exfiscal, quien, según explicó, cuenta con una actividad profesional y recibe ingresos mensuales.

“Entonces, y bienes que los ha adquirido con el producto de su trabajo. Ella es una profesional, ella tiene un trabajo, tiene un ingreso mensual, y por lo tanto ella tiene cómo acreditar el origen de sus bienes lícitos”, manifestó.