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Protestas terminan con aprehendidos: Policía despeja la avenida Chacaltaya

Las protestas se registraron en rechazo a la descentralización de la educación. La Policía desplegó un fuerte contingente para despejar la autopista y la avenida Chacaltaya, donde se reportaron bloqueos y objetos encendidos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

10/11/2026 14:35

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Estudiantges fueron aprehendidos tras las movilizaciones. Foto: Red Uno.
La Paz

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Cerca de 35 estudiantes fueron aprehendidos y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), tras los enfrentamientos e incidentes registrados en inmediaciones de la autopista La Paz-El Alto y la avenida Chacaltaya, durante las movilizaciones del Magisterio Urbano.

Las protestas forman parte de las medidas de presión que llevan adelante los maestros urbanos en rechazo a la descentralización de la educación, una de sus principales demandas al Gobierno. En ese contexto, las movilizaciones también derivaron en la ocupación de vías estratégicas que conectan a las ciudades de La Paz y El Alto.

Ante esta situación, un fuerte contingente policial llegó hasta el sector para intervenir y recuperar el control de la avenida Chacaltaya y la autopista. Los efectivos procedieron a despejar los puntos de bloqueo y trasladaron a los estudiantes aprehendidos hasta dependencias de la Felcc.

Durante el operativo todavía se observaba una considerable humareda y algunos objetos permanecían encendidos sobre la vía. Los policías intentaron apagar estos elementos para garantizar la circulación vehicular y evitar mayores incidentes.

Tras la intervención, los efectivos comenzaron a retirarse paulatinamente, aunque mantuvieron la vigilancia en el lugar ante la posibilidad de que los estudiantes intentaran nuevamente ocupar la autopista y retomar las medidas de presión.

Finalmente, la circulación vehicular entre La Paz y El Alto quedó habilitada, luego de que la Policía despejara los sectores afectados por las movilizaciones.


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