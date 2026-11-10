Cerca de 35 estudiantes fueron aprehendidos y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), tras los enfrentamientos e incidentes registrados en inmediaciones de la autopista La Paz-El Alto y la avenida Chacaltaya, durante las movilizaciones del Magisterio Urbano.

Las protestas forman parte de las medidas de presión que llevan adelante los maestros urbanos en rechazo a la descentralización de la educación, una de sus principales demandas al Gobierno. En ese contexto, las movilizaciones también derivaron en la ocupación de vías estratégicas que conectan a las ciudades de La Paz y El Alto.

Ante esta situación, un fuerte contingente policial llegó hasta el sector para intervenir y recuperar el control de la avenida Chacaltaya y la autopista. Los efectivos procedieron a despejar los puntos de bloqueo y trasladaron a los estudiantes aprehendidos hasta dependencias de la Felcc.

Durante el operativo todavía se observaba una considerable humareda y algunos objetos permanecían encendidos sobre la vía. Los policías intentaron apagar estos elementos para garantizar la circulación vehicular y evitar mayores incidentes.

Tras la intervención, los efectivos comenzaron a retirarse paulatinamente, aunque mantuvieron la vigilancia en el lugar ante la posibilidad de que los estudiantes intentaran nuevamente ocupar la autopista y retomar las medidas de presión.

Finalmente, la circulación vehicular entre La Paz y El Alto quedó habilitada, luego de que la Policía despejara los sectores afectados por las movilizaciones.