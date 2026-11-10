La Fiscalía secuestró 375.000 dólares y una caja fuerte durante dos allanamientos realizados la semana pasada en Cochabamba, en el marco de las investigaciones que involucran al exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, y al mayor de la Policía .Rubén Aparicio.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez, informó que los operativos se ejecutaron en coordinación con las investigaciones que dirige la el Ministerio Público de La Paz. Uno de los inmuebles intervenidos estaría vinculado al oficial Aparicio.

“Se pudo secuestrar una gran cantidad de dinero, en la suma de 375 mil dólares americanos en un inmueble, así como el secuestro de una caja fuerte”, explicó.

Ordoñez precisó que la caja fuerte todavía no fue abierta y que no se descarta que antes de la intervención policial se hubieran retirado otras cantidades de dinero de los inmuebles.

Investigaciones avanzan

Señaló que los bienes intervenidos están vinculados a la investigación que se desarrolla contra varias personas por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El caso también contempla la investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

El fiscal departamental indicó que el Ministerio Público continúa con las diligencias para establecer la participación de los investigados y esclarecer los hechos. Sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles para no afectar el desarrollo de las pesquisas.

El mayor de la Policía Rubén Aparicio Villarroel cumple seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el marco de este proceso.