Enfrentamientos, gasificaciones y decenas de detenidos marcan el paro del Magisterio

La segunda jornada del paro nacional convocado por el Magisterio Urbano derivó este martes en severos enfrentamientos, bloqueos de vías estratégicas y la intervención de la Policía Boliviana en varios puntos del país, con un saldo preliminar de decenas de aprehendidos. El sector protesta en rechazo al plan de descentralización impulsado por el Gobierno central, el cual prevé transferir la administración y competencias de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones departamentales.

Violentos choques en la autopista y la zona norte de La Paz

El punto crítico de la jornada se concentró en la autopista que conecta las ciudades de La Paz y El Alto. Desde tempranas horas y extendiéndose hasta el mediodía, docentes junto a estudiantes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo y de otros centros tecnológicos procedieron a bloquear el carril de subida, instalando barricadas y encendiendo fogatas a la altura del sector de Achachicala y la avenida Chacaltaya.

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) desplegaron un fuerte contingente para despejar la ruta. La policía intervino mediante el uso de agentes químicos y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. En respuesta, los movilizados se atrincheraron en calles y rutas alternas, desde donde lanzaron objetos contundentes contra las fuerzas del orden.

Institutos Técnicos y Tecnológicos bloquean la Autopista El Alto-La Paz en rechazo a depender de las Gobernaciones. FOTO/Randy RIVAS @APGNoticiasBo

Cerca de 35 estudiantes y manifestantes fueron aprehendidos en la zona e inmediaciones, siendo trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Tras varias horas de tensión, la Policía sofocó las fogatas, rehabilitó la circulación vehicular y mantuvo la vigilancia en la arteria vial.

Gasificaciones en el centro paceño

El conflicto no se limitó a la arteria interurbana. En la sede de gobierno se registraron otros focos de protesta. Así, en cercanías del Ministerio de Educación (Av. Arce), grupos de maestros protagonizaron un plantón que derivó en forcejeos y momentos de alta tensión con el resguardo policial. En la Plaza del Estudiante, efectivos policiales utilizaron gas pimienta para disolver la marcha del Magisterio Urbano que intentaba tomar los accesos a la zona.

Enfrentamientos cerca del Ministerio de Educación. FOTO/Daniel MIRANDA @APGNoticiasBo

La movilización nacional del Magisterio Urbano también tuvo réplicas violentas en el interior del país. En Cochabamba, la Policía empleó gas pimienta para dispersar a una marcha de maestros que intentó tomar los dos carriles de la avenida Ayacucho, impidiendo el bloqueo del centro de la ciudad.

A pesar de los focos de violencia registrados en La Paz y Cochabamba, el paro de 48 horas convocado por el sector registró un acatamiento desigual e irregular en el resto de las principales capitales del país. Ante el recrudecimiento de las medidas de presión, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, ratificó una convocatoria al diálogo dirigida a la dirigencia del Magisterio.

La Policía usa gas pimienta para dispersar a la marcha de protesta por parte del Magisterio Urbano; el sector intentó tomar las dos vías de la avenida Ayacucho en rechazo a la descentralización del sistema educativo. FOTO/Dico SOLÍS @APGNoticiasBo