Gobierno propone crear Agepromin para combatir la minería ilegal y el robo de minerales

La propuesta del nuevo Código Minero contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad y Protección Minera (Agepromin), que estará encargada de combatir la minería ilegal y el robo de minerales, informó el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca.

La autoridad explicó que la iniciativa también busca recuperar la figura de la Policía Minera y establecer mecanismos especializados para atender los delitos vinculados a esta actividad. Entre las propuestas figuran la creación de salas mineras y una fiscalía especializada.

El financiamiento de la nueva agencia provendría del 20% de los recursos propios de la AJAM y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), además de los recursos obtenidos por la monetización de minerales, equipos y maquinaria incautados o requisados.

Calderón señaló que durante la actual gestión se realizaron 26 operativos contra actividades ilegales, mientras que en el periodo anterior se registraron 30 intervenciones, de acuerdo con los datos expuestos por el ministro.

En relación con el rechazo de los cooperativistas al proyecto de ley, la autoridad sostuvo que las observaciones del sector no identifican artículos específicos que perjudiquen su actividad.

“Para mí, definitivamente, es simplemente un pensamiento político, no es un pensamiento técnico”, manifestó.

El ministro invitó a los representantes cooperativistas a participar en una reunión de socialización prevista para el miércoles a las 09:00. Aseguró que en la elaboración de la propuesta participaron 47 sectores y más de 140 expertos.

Entre otros temas, el proyecto plantea alternativas para reducir y eliminar progresivamente el uso del mercurio en la actividad minera, mediante tecnologías como la tiourea y métodos de separación centrífuga.