Sala Plena definirá este miércoles la continuidad de Romer Saucedo en el TSJ

El futuro del magistrado Romer Saucedo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) será definido este miércoles, cuando la Sala Plena se reúna para analizar sus seis días de ausencia y determinar las acciones legales correspondientes, que podrían derivar en el cese de sus funciones.

El magistrado del TSJ, Germán Saúl Pardo, confirmó que en la reunión se evaluará la ausencia de Saucedo, quien el pasado 4 de noviembre que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos, declarándose en el exilio y denunciando una presunta persecución política.

“Mañana tenemos Sala Plena y vamos a determinar la ausencia injustificada de los seis días del señor Romer Saucedo”, remarcó.

El magistrado explicó que, una vez que Sala Plena adopte una determinación, esta será comunicada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que active el procedimiento correspondiente por abandono y cesación de funciones.

“Corresponde dar a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral para que, en este caso, active el abandono y la cesación y para convocar seguramente al magistrado suplente”, indicó.

Asimismo, señaló que la decisión también será puesta en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Pardo aclaró que, hasta el momento, no recibió información sobre alguna comunicación oficial enviada por Saucedo para justificar su ausencia. “No ha llegado ninguna comunicación oficial, ninguna correspondencia de parte del doctor Rómer Saucedo”, sostuvo.

La situación de Saucedo se enmarca en las disposiciones del artículo 39 de la Ley 025 del Órgano Judicial y el artículo 5 de la Ley de Residencia, mencionadas por la decana del TSJ, Rosmery Ruiz.

La autoridad explicó que la normativa establece un plazo de seis días para que el magistrado retorne a sus funciones. Una vez cumplido ese periodo sin su reincorporación, Sala Plena debe reunirse para asumir las medidas legales y administrativas correspondientes.

Mientras se define la situación, Ruiz ejerce la presidencia del TSJ de manera transitoria.