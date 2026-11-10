La Fiscalía Departamental de La Paz denunció de manera urgente el secuestro, vejámenes y agresiones físicas sufridas por el Fiscal de Materia Javier Solís y dos efectivos de la Policía Boliviana en el municipio de Ixiamas. Las agresiones se produjeron en represalia por la ejecución de una orden de aprehensión dentro de la investigación por el homicidio de Ignatiy Valisevich, ocurrido en 2016.

En conferencia de prensa, el Fiscal Departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, junto al Coordinador General, Edwin Sarmiento, expresaron su profunda preocupación por la vida e integridad de los funcionarios retenidos y exigieron a los dirigentes de la zona un canal de diálogo inmediato.

Invasión a la agencia fiscal, golpiza y traslado al cepo

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se desencadenaron entre la jornada del lunes y este martes. El fiscal Solís ejecutó un mandamiento de aprehensión sustentado en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal contra un habitante de la región. La medida provocó la movilización de un grupo de pobladores y comunarios que inicialmente buscaron reunirse con el fiscal.

Sin embargo, ante el despliegue de resguardo y la posterior evacuación del aprehendido por parte de un contingente policial para evitar su fuga o rescate, la turba rebasó los controles e irrumpió violentamente en la sede del asiento fiscal de Ixiamas.

Los comunarios retuvieron por la fuerza al fiscal Solís y a dos custodios policiales, agrediéndolos en el trayecto. Reportes preliminares proporcionados por vecinos y exasistentes a través de videos y audios confirman que la autoridad ministerial fue severamente golpeada, se encuentra ensangrentada y fue conducida junto a los uniformados hasta un cepo comunal. Asimismo, existen informes aún difusos que señalan que la situación podría estar afectando a otras autoridades locales.

"No se puede permitir que un fiscal que está cumpliendo una labor investigativa sea tomado por personas y golpeado. La justicia comunitaria ni ninguna otra justicia puede ser base o justificación para agredir a autoridades legalmente establecidas", aseveró contundentemente el fiscal Quiroga.

La causa subyacente: Un homicidio de 2016 en etapa de juicio

El coordinador general, Edwin Sarmiento, explicó que el operativo responde a las actuaciones de investigación relacionadas con la muerte violenta de Ignatiy Valisevich, ocurrida el 16 de septiembre de 2016.

Aunque el caso ya se encuentra en fase de juicio oral, el hallazgo de nuevos elementos de convicción derivó en la emisión de la orden de aprehensión ejecutada contra el comunario originario del lugar, detonando la reacción violenta de la población. Sarmiento enfatizó que la familia del fiscal Solís, que reside junto a él en la localidad, se encuentra sumida en la zozobra.

Frente a la gravedad de la situación, el Ministerio Público reiteró que la prioridad absoluta en este momento es preservar la vida de las tres autoridades e instó a los movilizados a rectificar sus medidas y acudir a las vías legales.

Para facilitar la resolución pacífica del conflicto y entablar contacto directo con los dirigentes que encabezan las medidas en Ixiamas, la Fiscalía Departamental de La Paz habilitó oficialmente la línea telefónica 78934954. Entre tanto, la Policía Boliviana desplazó un contingente de refuerzo a la zona para garantizar la seguridad y recuperar la institucionalidad en el municipio.