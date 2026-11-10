Liberan a fiscal y policías que fueron sometidos al cepo en Ixiamas

Un fiscal y efectivos policiales que fueron retenidos y sometidos al cepo por comunarios en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz, recuperaron su libertad este martes 10 de noviembre, luego de una jornada de enfrentamientos que incluyó el uso de agentes químicos.

La información fue confirmada mediante un reporte de Radio Unión desde Ixiamas, donde se informó que los funcionarios ya fueron liberados, aunque todavía se mantiene un ambiente de tensión entre los pobladores.

“Ya están libres. Tres policías también están libres”, informó el periodista Irgen Rosas, quien también mencionó la liberación de un juez y un fiscal.

Enfrentamientos comenzaron durante una aprehensión

El conflicto se originó cuando efectivos policiales y funcionarios del Ministerio Público ejecutaban una orden de aprehensión contra un ciudadano en Ixiamas, capital de la provincia Abel Iturralde.

Según los reportes preliminares, la intervención provocó la reacción de un grupo de pobladores, lo que derivó en enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos.

El periodista Irgen Rosas informó que la Policía utilizó agentes químicos en dos sectores de la población: la plaza principal y la tranca de ingreso y salida de Ixiamas.

“Hemos tenido dos puntos que han sido gasificados, se usaron agentes químicos tanto en la plaza como en la tranca de entrada y salida a la población de Ixiamas”, relató.

El comunicador explicó que la intervención en la tranca fue particularmente intensa debido a la concentración de gases, situación que generó preocupación entre los habitantes.

Comunarios sometieron al cepo a funcionarios

Después de los enfrentamientos, un grupo de comunarios retuvo a funcionarios que participaban en el operativo y los sometió al cepo, bajo la aplicación de mecanismos de justicia originaria tacana.

Desde la Fiscalía Departamental de La Paz se denunció que el fiscal y dos efectivos policiales habían sido interceptados, agredidos y trasladados contra su voluntad.

Tensa calma tras la liberación

Luego de conocerse la liberación de los retenidos, el reporte desde Ixiamas señaló que la situación comenzó a estabilizarse, aunque persiste el malestar de los pobladores por la forma en que se ejecutó el operativo.

“En este momento, como dije, rige una tensa calma todavía. Estamos a la espera de obtener más información de ambas partes”, señaló Rosas.

El periodista indicó que el conflicto está relacionado con un proceso judicial de años anteriores, aunque todavía se espera información complementaria que permita esclarecer todos los antecedentes.

Fiscalía espera esclarecer lo sucedido

El Ministerio Público informó que el operativo estaba vinculado con una investigación penal por la muerte de una persona y que la aprehensión de un investigado provocó la reacción de los comunarios.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias de las agresiones, la retención de los funcionarios y el uso de agentes químicos durante la intervención.