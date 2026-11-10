Un operativo policial destinado a ejecutar una orden de aprehensión terminó en enfrentamientos con pobladores y una situación inusual: un fiscal y dos efectivos policiales fueron puestos en el cepo, un mecanismo tradicional de sanción utilizado en algunas comunidades indígenas.

El incidente se registró cerca del mediodía, cuando un contingente policial llegó hasta la localidad para cumplir una orden de aprehensión contra un ciudadano.

La presencia de los uniformados generó la reacción de familiares, amigos y vecinos del investigado, quienes intentaron impedir su traslado.

De acuerdo con los reportes preliminares, los efectivos policiales llegaron a Ixiamas con el objetivo de ejecutar una orden de aprehensión.

Sin embargo, cuando intentaron cumplir el procedimiento, un grupo de personas se movilizó en defensa del ciudadano requerido.

Los manifestantes expresaron su rechazo a la intervención e intentaron evitar que fuera retirado del lugar.

La situación provocó momentos de tensión entre los policías y los pobladores.

Ante la resistencia de los presentes, los uniformados recurrieron al uso de agentes químicos para dispersar a la multitud, según los testimonios iniciales.

La intervención provocó que varias personas resultaran afectadas por la gasificación.

El hecho generó reclamos entre familiares y vecinos, quienes cuestionaron la actuación de los efectivos policiales.

Posteriormente, la tensión aumentó cuando un grupo de pobladores sometió a cuatro funcionarios a una medida de castigo comunitario.

Entre las personas afectadas se encontraban un fiscal y dos policías, un hombre y una mujer.

De acuerdo con la información preliminar, los cuatro fueron colocados en el cepo, mecanismo de inmovilización asociado a determinadas prácticas tradicionales de justicia comunitaria.